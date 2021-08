Paura per Enrica Bonaccorti: “ho visto il braccio andare da un’altra parte”

Enrica Bonaccorti, ospite nel salotto di Serena Autieri , racconta l’incidente che l’ha letteralmente terrorizzata.

Estate difficile quella di Enrica Bonaccorti, reduce da un incidente che l’ha veramente spaventata.

Che cosa è successo? Scopriamolo insieme. A spiegarlo è stata infatti oggi la stessa showgirl.

Enrica Bonaccorti, l’incidente che l’ha terrorizzata

“Ero nella mia casa all’Argentario, non ho visto il gradino e sono caduta. Ho visto il braccio andare da un’altra parte e ho sentito anche crac. Purtroppo è il destro e non riesco a fare niente, mia figlia mi sta aiutando tanto”

Enrica Bonaccorti entra in studio, ospite di Serena Autieri, con il braccio destro ingessato e spiega così che cosa sia accaduto.

La caduta ha anche impedito a Enrica di andare a Santo Stefano per omaggiare l’amica e collega recentemente scomparsa, Raffaella Carrà, alla quale non può non dedicare un pensiero:

“La ricordiamo insieme. Era straordinaria, preservava sempre il pubblico”

La Bonaccorti aveva comunque già spiegato il suo incidente attraverso il proprio profilo Instagram:

“Che dire… appena arrivo cado dalle scale, prima notte al pronto soccorso fino all 4.30, stamani piccolo intervento per riallineare le ossa, poi gesso. Il dramma è che è il polso destro, io con la mano sinistra ho problemi a suonare un citofono! Tutti bravissimi e gentilissimi al pronto soccorso e in ospedale a Orbetello, mi chiamavano ‘Cara’! Anche se ho urlacchiato, uscita dall’ospedale subito in spiaggia almeno per vedere il mare… poi qui a casetta foto ricordo! E dato che non c’è alcun filtro, oltre alle magagne potete vedere il mio vaccino per il vaiolo che tutti facemmo senza tante storie e col risultato di eradicarlo del tutto! Mia madre geniale chiese se si poteva farlo sulla gamba invece che sul braccio, e ne sono ancora orgogliosa. Qualche altro boomer ce l’ha sulla gamba? Non un buon inizio, ma io sorrido lo stesso‼️”

Vacanze dunque iniziate in salita per Enrica Bonaccorti ma comunque pur sempre vacanze: goditele Enrica, del resto dopo la salita deve pur sempre giungere una discesa.