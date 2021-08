Come sta Ethan Torchio dei Maneskin? Una foto svela la verità

Come sta Ethan Torchio dei Maneskin? Dopo aver annullato un concerto per la tendinite alla mano del batterista, una foto svela la verità.

Come sta Ethan Torchio, il batterista dei Maneskin, alle prese con una tendinite alla mano? Dopo la vittoria all’Eurovision 2021 con il brano Zitti e Buoni, la band romana sta vivendo un periodo magico. Purtroppo, però, una tendinite alla mano di Ethan ha costretto i Maneskin ad annullare il live che avrebbero dovuto tenere oggi, giovedì 5 agosto, Lokerse Festival, in Belgio.

I fans, preoccupati, su Twitter, si chiedono come stia Ethan e a svelare la verità è una foto che sta circolando sui social in cui il batterista è con Damiano, Thomas e Fabrizio Ferraguzzo, il nuovo manager dei Maneskin.

Ethan Torchio con la tendinite alla mano: ecco come sta il batterista dei Maneskin

In giro per Roma, Thomas, Ethan e Damiano sono stati pizzicati insieme al nuovo manager Fabrizio Ferraguzzo. La foto è stata pubblicata dalla fanpage Måmmeskinofficial fanclub che ha evidenziato anche il tutore alla mano che indossa Ethan da un cerchio rosso.

Dalla foto, Ethan appare sereno e sorridente insieme agli amici alla luce della collaborazione con una vera leggenda del rock.

“Siamo profondamente dispiaciuti di annunciare questo, ma sfortunatamente non suoneremo al Lokerse Feesten giovedì. Ethan ha una tendinite alla mano e non riuscirà a riprendersi in tempo per suonare, sta bene e sta riposando ma ha bisogno di un po’ di tempo libero senza suonare. Siamo molto dispiaciuti di non poter essere lì con tutti voi e non vediamo l’ora di vedervi e divertirci insieme”, avevano scritto pochi giorni fa i Maneskin annunciando l’annullamento del concerto.



La speranza dei fans è quella di poter vedere Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sul palco il prossimo 13 agosto, giorno in cui sono attesi in Repubblica Ceca per un altro Festival per poi continuare il tour in Europa partecipando ad altri Festival per poi tornare in Italia dove, il 9 e il 10 settembre dovrebbero partecipare ai Seat Music Awards all’Arena di Verona.