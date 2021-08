Amanda Knox di nuovo su tutti i giornali: lo ha confessato lei stessa

Amanda Knox torna protagonista della cronaca con una doppia notizia che non esitiamo a definire semplicemente inattesa.

Per noi italiani il nome di Amanda Knox resterà per sempre indissolubilmente legato all’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, commesso a Perugia la sera del 1º novembre 2007.

La legge ha pienamente assolto alla fine la ragazza che, se da noi rimaneva alta da un’aura di inquietante mistero, per gli americani diveniva una sorta di eroina. Così Amanda Knox ha raggiunto in patria una certa popolarità, una fama che la porta oggi a gestire un podcast dal titolo Labyrinths: Getting Lost With Amanda con il marito, Christopher Robinson.

Proprio sfruttando questo spazio, la Knox ha recentemente lasciato di stucco il pubblico di tutto il mondo fornendo una vera e propria “confessione inattesa”.

Amanda Knox torna alla ribalta

La 34enne di Seattle si è sposata ne 2018, quando oramai era stata assolta in via definitiva dalla Corte di Cassazione da tre anni.

La coppia adesso annuncia di essere in dolce attesa, una grande gioia dopo che, solo un mese fa, avevano dovuto comunicare il grande dolore di un aborto spontaneo, giunto alla sesta settimana di gravidanza.

Adesso però la coppia festeggia una nuova opportunità e lo fa annunciando anche un progetto particolare:

“Stiamo registrando audio della nostra esperienza giorno per giorno. Restate sintonizzati per la nostra prossima miniserie, 280 giorni con la quale vi porteremo in un viaggio intimo dal concepimento alla nascita”

L’annuncio della gravidanza è stato rilanciato sui media dal tabloid People e, tenendo conto del grande successo di cui gode il podcast di Amanda Knox, sempre più popolare in America, non stentiamo a credere che anche il racconto della gravidanza godrà di grande seguito.

Sembra il coronamento di una parabola veramente particolare, in cui la popolarità sgorga dal momento più drammatico della vita di una ragazza e che dimostra come il punto più basso può divenire invece la partenza per delle vere e proprie vette. Una popolarità particolare quella di Amanda Knox che però, per qualche motivo, appare incrollabile: strana la vita, un giorno sei sui giornali per un omicidio e quello dopo per una gravidanza. Eh sì, succede anche questo.