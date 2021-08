Meghan Markle spegne 40 candeline e i festeggiamenti includono una sorpresa semplicemente inimmaginabile, destinata a lasciare tutti a bocca aperta.

Quaranta candeline, un compleanno importante per qualsiasi donne e che merita di esser festeggiato con qualche cosa di veramente particolare.

Meghan Markle oggi (4 agosto) taglia questo traguardo e si vocifera ci sia tutto l’intenzione di rendere a dir poco indimenticabile l’evento.

Come? Pare che all’orizzonte si profili una sorpresa capace di lasciare tutti veramente a bocca aperta.

Riuscite a indovinare? Se così non fosse siamo pronte per svelarvi il gran segreto e fare insieme gli auguri alla Duchessa del Sussex.

Meghan Markle, la sorpresa per i suoi 40 anni

Una voce di corridoio lanciata dal Sun e ripresa dal Mirror ha acceso la speranza e la curiosità di tutto il Pianeta.

Secondo alcuni esperti della Royal Family, primo fra tutti Phil Dampier, sembrerebbe che il compleanno di Meghan potrebbe essere per i duchi del Sussex l’occasione “perfetta per mostrare una foto di famiglia aggiornata, al completo.”

Eh già, Meghan e Harry potrebbero pubblicare con l’occasione la prima foto con la piccola Lilibet.

“Penso che sia probabile che li vedremo insieme, per festeggiare non solo il compleanno della Duchessa, ma per presentare al mondo la bimba. Non mi sorprenderebbe se Meghan pubblicasse una sua foto con Lilibet per celebrare il suo 40esimo compleanno, dato che vorranno sottolineare quanto siano felici insieme”

Una fonte vicina alla coppia ha affermato che Meghan non vorrebbe festeggiamenti in pompa magna, preferendo qualcosa di più semplice e riservato.

All’orizzonte si profila una festa nella loro villa, lontani da occhi indiscreti, alla quale sono state invitate circa 65 persone, compresi amici stretti e la famiglia.

Del resto perché stupirsi? Un festeggiamento in qualche locale glamour decisamente non si sarebbe adeguato all’idea di privacy che i Duchi del Sussex da sempre inseguono. Tanta coerenza dunque e qualche tocco geniale condiranno questi 40 anni di Meghhn Markle, che come sempre sa stupire ma giocando secondo le sue regole: tanta privacy e un piccolo tocco extra per far parlare di sé.