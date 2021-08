Tommaso Zorzi dopo la fine del Grande Fratello Vip ammette tutto per la prima volta, senza nascondere un profondo dispiacere.

Tommaso Zorzi sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro. Il vincitore del Grande Fratello Vip, che tornerà sul piccolo schermo degli italiani a partire da settembre, dal punto di vista professionale è reduce dall’esperienza come opinionista all’Isola dei Famosi e a breve debutterà come giudice di Drag Race Italia. Anche la vita privata va alla grande. Tant’è che ha ufficializzato la sua storia d’amore con Tommaso Stanziani, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, che ha scelto di presentare anche in famiglia.

Purtroppo però c’è qualcosa che in un certo senso lo turba, che cosa? L’influencer ha confidato che dopo la vittoria al Grande Fratello Vip è aumentata la sua popolarità ed esposizione mediatica. Per questo motivo non può più esprimersi liberamente come era solito fare un tempo. In quanto ogni cosa viene travisata dai media.

Tommaso Zorzi dopo il Grande Fratello Vip: “Ogni cosa viene travisata”

Tommaso Zorzi si è lasciato andare ad un amaro sfogo sul suo profilo Instagram, ammettendo la delusione nel non poter più parlare ai suoi fedeli sostenitori come faceva un tempo. Come fa quando si rivolge a degli amici di una vita. Un cambiamento a cui purtroppo è stato costretto per non andare incontro a sonore batoste da parte dei media, che prediligono un linguaggio più incline al politicamente corretto.

“Chi mi segue da anni ha notato che le cose che dicono nelle Stories sono più politicamente corrette rispetto a prima del ‘Grande Fratello’ e ora alcuni stanno ripubblicando alcuni contenuti che misi prima del mio ingresso nella Casa” ha esordito il fidanzato di Tommaso Stanziani. “Se prima del mio ingresso al Grande Fratello ero quello che su Instagram parlava apertamente di cazz*, mi ricordo che feci un tutorial su come fotografarselo per farlo sembrare più grande, oggi purtroppo non lo posso più fare” ha confidato amareggiato ai suoi fedeli sostenitori.

“Non lo posso più fare semplicemente per il fatto che una volta uscito dalla casa più spiata d’Italia, ed avendo acquisito una popolarità maggiore, specialmente i giornali e in generale i mass media ti forzano a rientrare in una categoria che non ti permette più di poter dire e fare quello che vuoi” ha raccontato a tutti coloro che si chiedessero come mai di questo repentino cambio di stile legato alla sua comunicazione sui social.

“Per esempio l’altro giorno ho pubblicato una foto seduto sulla tazza del bagno, che ai tempi sarebbe stata acqua fresca, e sono usciti articoli in cui si dice che ho perso la testa perché ho fatto una cosa del genere“ ha poi raccontato, facendo un’amara considerazione. “Ti obbligano a conformarti ad un certo tipo di comunicazione” ha aggiunto dispiaciuto. “Non sapete quanto mi dispiace a volte non poter dire o fare quello che per me sarebbe spontaneo, come faccio con i miei amici” ha poi concluso. “Non mi è più concesso. Ogni cosa che dico viene scrutinata pubblicamente, micro-analizzata e spesso travisata” ha aggiunto.

Tommaso Zorzi su Instagram ha confidato un’amara verità, ammettendo che purtroppo non può più esprimersi come era solito fare un tempo, ma i suoi fan, seppur dispiaciuti, apprezzano anche questa versione “più corretta” di lui.