Tommaso Zorzi fa una confessione inaspettata e non mancano i colpi di scena sui protagonisti del Trono Classico Uomini e Donne: scopri tutte le news del 5 agosto.

Tommaso Zorzi ha fatto un’inaspettata confessione sul suo profilo Instagram, specificando che dopo la vittoria al Grande Fratello Vip, e la sua conseguente vittoria, ha visto aumentare la sua popolarità e per questo motivo non può esprimersi come faceva un tempo. I suoi contenuti, infatti, dopo la fine di quell’esperienza strizzano maggiormente l’occhio al politicamente corretto, spiegando che questo è il suo nuovo stile e anche se vorrebbe non potrebbe riportare i contenuti che era solito condividere un tempo, ma attenzione perché le notizie del giorno non sono di certo finite qui.

Da Tommaso Zorzi ad Amici 21: tutte le news e i gossip del 5 agosto

Da Tommaso Zorzi passiamo invece a Gigi D’Alessio. Il cantante ad autunno diventerà padre per la quinta volta. Ad annunciarlo è stato il settimanale diretto da Alfonso Signorini e, colpo di scena, non è tardata ad arrivare la reazione della sua ormai ex compagna Anna Tatangelo.

Le notizie del giorno proseguono con nuovi colpi di scena riguardanti Uomini e Donne. Questa volta a parlare è l’ex corteggiatrice Eleonora Rocchini che ha svelato nuovi retroscena riguardanti la sua relazione, da tempo giunta al capolinea, con Oscar Branzani. Restando ai programmi di Maria De Filippi, è impossibile non parlare della prossima edizione di Amici. Secondo recenti indiscrezioni, durante la fase del serale, non ci sarà più il conduttore Stefano De Martino nella giuria ma al suo posto è pronta ad arrivare la cantante Elodie.

Per ultimo, ma non per importanza, c’è Alfonso Signorini con la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata d’Italia dovrebbero arrivare due personaggi che faranno sicuramente discutere il pubblico del piccolo schermo. Curiosi di scoprire i loro nomi? Tenetevi forti perché, qualora dovessero effettivamente far parte del reality show, ne vedremo davvero delle belle.