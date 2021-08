Alfonso Signorini li ha rubati a Maria De Filippi! Dopo Amici, approdano direttamente nella casa del Grande Fratello Vip! Ecco chi sono i possibili nuovi concorrenti dell’edizione 2021.

Alfonso Signorini, nonostante in questo momento non sia in onda sul piccolo schermo degli italiani, è attivo più che mai per poter mettere in piedi un cast degno di nota per la prossima edizione del GF Vip che, salvo imprevisti, dovrebbe tornare in onda durante i primi giorni di settembre.

Secondo il settimanale Oggi, il direttore di Chi avrebbe messo gli occhi su due ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi. Concorrenti che non sono del tutto nuovi al mondo dei reality show, in quanto hanno già preso parte, qualche tempo fa, all’Isola dei Famosi, quando alla conduzione c’era Alessia Marcuzzi.

Le anticipazioni del cast del GF Vip sembrano dare per certo l’ingresso di questi due possibili vipponi, che qualora dovessero realmente entrare nella casa più spiata d’Italia potrebbero creare non poche dinamiche nel programma. Alfonso Signorini ha fatto la scelta giusta, “scippando” due ex concorrenti dal talent show più famoso del piccolo schermo degli italiani?

Anticipazioni GF Vip: Alfonso Signorini chiama gli ex di Amici

Secondo le anticipazioni del Grande Fratello Vip, ben due ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi potrebbero presto varcare la famosa soglia rossa e siamo sicuri che se tale indiscrezione dovesse rivelarsi vera, potrebbero regalare grandi gioie ai telespettatori, ma chi sono?

I concorrenti in questione sono due cantanti, che da qualche tempo a questa parte purtroppo non sono riusciti a fare breccia nel cuore del pubblico nostrano con le loro canzoni, ma siamo sicuri che se dovessero realmente entrare a far parte del reality show di canale 5 potrebbero far cambiare idea i telespettatori.

LEGGI ANCHE –> GF Vip, Signorini non sbaglia un colpo: i nomi bomba della prossima edizione

Stiamo parlando di Luca Vismara, che ha preso parte all’Isola dei Famosi durante l’edizione che ha visto protagonista Soleil Sorge. Anche Soleil, tra l’altro, farà parte del reality show di Alfonso Signorini e tra i due, non è di certo un mistero, non scorre affatto buon sangue. Tant’è che hanno perfino discusso durante uno speciale di Capodanno. Insomma, la lite è dietro l’angolo.

L’altro vippone in questione è invece Moreno. Anche lui ha provato l’esperienza all’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi e dopo la fine della sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi aveva conquistato la cima delle classifiche musicali nostrane.

LEGGI ANCHE –> Amici, Maria De Filippi sgancia la bomba: concorrenza stracciata

Moreno e Luca Vismara al Grande Fratello Vip potrebbero dare grosse soddisfazioni al pubblico del piccolo schermo, regalando dinamiche degne di nota. Non ci resta che attendere per scoprire se alla fine riusciranno a superare o meno le selezioni finali.