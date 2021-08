Amici, Maria De Filippi sgancia la bomba: concorrenza stracciata

By

Amici di Maria De Filippi è pronto a stracciare la concorrenza! Il nuovo cast del talent show di canale 5 è una bomba e incollerà il pubblico al piccolo schermo.

Amici ha salutato il pubblico del piccolo schermo, qualche settimana fa, con un’edizione bomba e Maria De Filippi ha tutte le intenzioni di ripetere il successo ottenuto anche per il prossimo anno. Prima grande novità, visto il successo ottenuto, è quello della data di inizio. La scuola più famosa d’Italia, infatti, è solita aprire le sue porte durante le prime settimane di ottobre, ma quest’anno inizierà prima: a settembre!

Ma non solo, il settimanale Chi, nel nuovo numero in uscita, ha rivelato alcuni nomi che potrebbero parte alla prossima edizione. Nomi che fanno tremare la concorrenza, visto che sono tra i personaggi più amati dal pubblico nostrano. Segno che Maria De Filippi ha voglia di conquistare ancora una volta il pubblico e di consacrare Amici verso un nuovo successo.

Maria De Filippi segna il colpaccio con Amici: al serale potrebbe arrivare Loro!

Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, nel cast di Amici 21 ci sarà la neovincitrice Giulia Stabile. La ballerina, oltre ad essere attualmente impegnata con le registrazioni di Tu sì que vales, pare faccia parte anche dei ballerini professionisti del prossimo anno, ma non solo. Chi anticipa chi potrebbe arrivare nella fase serale del programma, che vede l’ingresso di nuovi giudici per promuovere o bocciare le performance dei potenziali artisti.

LEGGI ANCHE –> Amici 21, colpo di scena di Maria De Filippi: chi resta fuori e chi arriva tra i professori

La scorsa edizione ha potuto contare su Stash, leader dei The Kolors, Emanuele Filiberto e Stefano De Martino. Quest’ultimo però sembrerebbe impossibilitato a ripetere l’esperienza, nonostante sia stata assolutamente positiva, in quanto durante la fase serale dovrebbe essere impegnato con la messa in onda di Stasera tutto è possibile, il programma che ha “ereditato” da Amadeus. Ma chi arriva al suo posto? Il settimanale fa il nome di Elodie Di Patrizi, che di recente ha annunciato un importante progetto.

Sicuramente, qualora la cantante dovesse effettivamente accettare l’offerta di Maria, sarebbe un colpaccio per Amici, che si ritroverebbe nel cast una delle cantanti più amate dal pubblico nostrano, che è ancora ricorda con affetto la sua esibizione all’ultimo Festival di Sanremo, una vera ventata di aria fresca sul palco dell’Ariston.

LEGGI ANCHE –> Dramma per l’ex Amici: tutto distrutto in poche ore

Le anticipazioni di Amici di Maria De Filippi promettono un’edizione che non ha nulla da invidiare a quella che l’ha preceduta, ma come reagirà la concorrenza? Con questo cast stellare, sarà davvero difficile riuscire ad avere la meglio in termini di ascolti, ma staremo a vedere su cosa punteranno i vertici Rai.