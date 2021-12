Si continua a parlare di Meghan Markle e del principe Harry e su di loro circolano voci piuttosto preoccupanti riguardo al loro futuro, per così dire, incerto. Ecco cosa accadrà a Harry e Meghan nel 2022.

Come al solito, i rumors attorno alla famiglia dei duchi di Sussex non accennano a placarsi. Anzi, sembrerebbe che ci siano nuove predizioni sul futuro degli ex royal per questo 2022. E non sono buone.

Cosa accadrà a Harry e Meghan nel 2022

Si vocifera che il 2022 sarà un anno particolarmente difficile per Harry e Meghan. Oltre ai problemi di denaro che pare abbiano avuto negli scorsi mesi (d’altronde, non c’è più la Royal Family a supportare il loro stile di vita privilegiato), sembra che i due stiano rischiando la separazione.

Attenzione però: non si tratta di una separazione affettiva ma lavorativa. A lanciare la bomba è stato il Sun che ha rivelato come i due vorrebbero intraprendere percorsi differenti dal punto di vista professionale e ottenere maggiore rilevanza politica.

La voce è stata divulgata da Neil Sean, esperto di faccende reali, che ha annunciato laconicamente sul suo canale YouTube: “Sembra che nel 2022 i duchi di Sussex potrebbero essere indirizzati a una scissione”.

A quanto sembra, i motivi della separazione sarebbero sia politici che economici. I profitti, infatti, sarebbero incredibilmente maggiori se ognuno procedesse per la propria strada. Sarebbe anche un modo per rattoppare lo strappo con la famiglia reale britannica.

Harry, infatti, non rischierebbe di compromettere in modo ancor maggiore i rapporti con il padre, la nonna e il fratello William. Neil Sean però non si è fermato qui, rivelando oltretutto che “i loro dipendenti hanno detto: Guarda, funzionerebbe meglio se foste indipendenti l’uno dall’altro. Come sappiamo, Meghan Markle vuole diventare una sorta di figura politica di rilievo”.

Proprio per questo il principe Harry potrebbe decidere di separarsi dalla moglie…solo lavorativamente (almeno per ora).