Carolyn Smith è una delle ballerine e coreografe più amate in Italia. A Verissimo, però, la Smith ha raccontato un dramma che l’ha colpita recentemente. Ecco il dramma vissuto da Carolyn Smith.

Il dramma di Carolyn Smith

Carolyn Smith ha raccontato con dovizia di particolari in un’intervista al noto talk show Verissimo come stanno procedendo le cure contro il tumore che la affligge ormai da diverso tempo.

Nota principalmente per aver partecipato, nei panni di giudice, al programma di ballo di Milly Carlucci Ballando con le Stelle, Carolyn combatte da più di cinque anni contro il cancro al seno. Benché non abbia ancora vinto la sua dura battaglia contro l’ostinato tumore, la Smith ha dovuto interrompere per il momento la chemioterapia.

Sembrerebbe infatti che la coreografa sia stata colpita da un’infezione e i medici le avrebbero consigliato di interrompere per un breve lasso di tempo la terapia contro il cancro per debellarla.

Nonostante i tanti problemi di salute, Carolyn non si è mai data per vinta e non ha mai smesso di combattere dimostrando grande forza d’animo e determinazione.

“All’inizio era più facile, ma andando avanti mi sento più fragile”, ha ammesso la ballerina. “I prossimi controlli che farò mi agitano per via della sospensione della chemioterapia: i medici mi hanno detto che senza questa c’è il 65% di probabilità che l’intruso torni”.

Una battaglia continua, dunque, che però Carolyn ha sempre affrontato con il sorriso e in modo positivo, senza mai darsi per vinta. Un vero esempio per tutti!