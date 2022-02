Amici, Giulia Pauselli è incinta: annuncio e lacrime in diretta

La famiglia di Amici si allarga: la ballerina professionista Giulia Pauselli è incinta: annuncio e lacrime in diretta.

Grande gioia nella famiglia di Amici per la dolce attesa di Giulia Pauselli. La ballerina professionista che ha mosso i primi passi come allieva della scuola di Maria De Filippi, aspetta il primo figlio dal fidanzato Marcello Sacchetta, ballerino e coreografo che, per anni, ha lavorato nella scuola di Amici. Quest’anno, Marcello ha deciso di lasciare il talent show di Maria De Filippi per dedicarsi ad altri progetti. Tuttavia, torna spesso come giudice delle varie gare e sfide di ballo e, proprio nella puntata del 13 febbraio, è arrivato il dolce annuncio.

Maria De Filippi, per una nuova gara tra gli allievi ballerini, nel corso della puntata di Amici in onda il 13 febbraio, ha chiamato Marcello Sacchetta che è stato accolto dalla conduttrice con un “papà”. La reazione di Marcello non si è fatta attendere.

L’annuncio ad Amici della gravidanza di Giulia Pauselli: l’emozione di Marcello Sacchetta

Innamorati da diversi anni e felicissimi di diventare genitori, Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli hanno condiviso la loro gioia con il pubblico di Amici che li ama come professionisti e come persone. Di fronte alle parole di Maria De Filippi, Marcello Sacchetta non ha nascosto l’emozione confermando di essere felicissimo. “È tanto bello, so quanto ci tenessi”, ha aggiunto la conduttrice. Dopo aver chiesto scusa per l’emozione, Marcello, rivolgendosi al pubblico, ha detto: “Divento papà”.

Tra Maria De Filippi e Marcello Sacchetta l’affetto è tanto e i due hanno continuato a chiacchierare della dolce notizia. La conduttrice, poi, ha aggiunto che Giulia continuerà a ballare fino a quando si sentirà di farlo. Marcello, già a conoscenza della decisione della compagna, ha concluso così: “Per me è una grande dimostrazione. Sarà lo spettacolo più bello che possa mai vedere”.

Sui social, la futura mamma Giulia ha condiviso tra le storie di Instagram i vari messaggi di auguri mentre Marcello ha pubblicato il video che vedete qui in alto ricevendo gli auguri di fan e amici tra cui spuntano anche quelli di Paolo Ciavarro che diventerà papà per la prima volta tra pochi giorni.