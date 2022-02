È stata una delle icone della televisione italiana e ha incantato tutti con la sua bellezza statuaria e mediterranea. Ecco cosa fa oggi la ex postina di C’è posta per te.

L’abbiamo vista in trasmissioni di successo come C’è posta per te e Colorado. Ecco com’è oggi la ex icona della prima serata di Mediaset.

È stata la postina di C’è posta per te: ecco cosa fa oggi

Stiamo parlando della splendida Rossella Brescia, ballerina, attrice e conduttrice TV di grande talento che oggi però è quasi scomparsa dal piccolo schermo, preferendo dedicarsi principalmente al teatro.

La ex Miss Italia 1992 ha raccontato il suo rapporto con la sua professione in una recente rivista a Elle. Per lei “la parola successo è una parola molto complessa perché può indicare un tuo stato d’animo, può indicare il rapporto con altre persone, il rapporto con te stessa.”

E ha aggiunto: “Nel mio caso il successo l’ho pensato sempre come gratificazione. Cioè quando porto a termine un lavoro e lo faccio come piace a me, allora quello è il tuo più grande successo. Il fatto di poter vedere realizzata una cosa esattamente come volevi tu.”

Riguardo ai suoi programmi futuri l’attrice e showgirl ha dichiarato “nel mio futuro spero ci sarà sicuramente la radio. Quella è ormai parte di me esattamente come la danza. Però mi piacerebbe tanto continuare con quello che sto facendo sia con il teatro che con il cinema.”

“Mi auguro di fare sempre cose che voglio fare, di interpretare dei ruoli femminili che mi fanno emozionare, che mi fanno vivere veramente il personaggio sul palcoscenico.”

Parlando inoltre della malattia di cui soffre, l’endometriosi, Rossella ha affermato che “il fatto che se ne sia parlato tanto mi ha fatta sentire meno sola. Penso che questo faccia sentire meno sole anche tante donne anche perché è qualcosa con cui si può vivere tranquillamente, si può essere felici, si possono anche avere figli con l’endometriosi”. L’attrice e ballerina ha poi voluto dare un consiglio a tutte le donne che soffrono di questa malattia.

“Il messaggio che voglio dare è quello di cercare una forza interiore che vi permetta di poter combattere perché poi l’importante è proprio la lotta e l’affermare i propri desideri. Quindi il messaggio che voglio dare è veramente un messaggio combattivo, assolutamente combattivo.”