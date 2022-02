Dubbi su come vestire nella festa degli innamorati? Ecco le idee più originali

Lista dei desideri mostrata rispettando le tempistiche, parrucchiere prenotato, estetista per un tagliando di routine confermata, manca solo l’abito. Sì perché a San Valentino è un po’ come per l’ultimo dell’anno, non si sa mai come vestirsi. Vediamo quattro idee sexy e simpatiche per ricevere i dovuti complimenti anche dal compagno di sempre.

Ci sono un sacco di vestiti dei nostri marchi preferiti a prezzi scontati in questo periodo e, se si ha la fortuna di trovare il modello desiderato nella propria taglia, allora la soluzione per la cena di San Valentino è già trovata. Nel caso in cui regni l’incertezza più totale allora sarà bene continuare a leggere per capire quale idea sia la più praticabile in base a location e messaggi subliminali.

Come vestirsi per far innamorare ancor di più la persona del cuore il 14 febbraio

La prima idea è quella di vestirsi di nero e di pizzo. Senza scoprirsi troppo sarete sensuali ed eleganti allo stesso tempo e perfette per il post di rito su Instagram. La proposta di Self-Portrait su MyTheresa a 273 euro (già scontato del 30%) è in tessuto lamé con macchie di leopardo ton sur ton. Aggressivo al punto giusto.

Per quelle che hanno una buona relazione da alcuni anni ma che non la vedono progredire verso l’una o l’altra parte (matrimonio o convivenza oppure rottura e relativa preparazione per il “next”) si potrebbe agire con un abito panna o bianco. La creazione in stile Marylin su About You costa 249 euro, è bianco candido con spalline sottili, scollo a V e gonna vaporosa.

Per una serata a coppie si può pensare di anticipare l’estate con l’abito di Twinset sottoveste in raso plissé a tre colori intarsiati, rosso, glicine e mandarino con cintura in tessuto che sottolinea il punto vita. Tra amici si può giocare di più con il colore, magari coordinandosi con l’amica. Costa 98 euro.

Ci sono però molte coppie dove uno dei due o entrambi lavoreranno la sera del 14 febbraio e quindi come fare per non rinunciare a questa festa così romantica? Se la scelta – più o meno forzata – sarà quella di trascorrerla in casa allora puntare su un pigiama nuovo (meglio se un po’ sensuale e rosso come quello in foto) vi farà sentire bene ed in ordine, come se l’appuntamento fosse stato nel vostro ristorante preferito dove si potrà andare anche un’altra sera. No alle pantofole, un piccolo sforzo di tacco sarà molto apprezzato.

Quindi attenzione all’outfit, all’atmosfera ed al regalo (da ricevere e da fare) ma c’è un’altra cosa che notiamo quando siamo innamorate e cioè il biglietto. Anche l’assenza è un messaggio, a voi coglierlo ed agire di conseguenza.

Silvia Zanchi