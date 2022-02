È stata una valletta di Sanremo e oggi ha un’azienda agricola. Ma di chi si tratta?

È stata una delle vallette sanremesi più amate d’Italia. Oggi non la riconoscereste mai!

Chi è valletta di Sanremo che ha aperto un’azienda agricola

Stiamo parlando della splendida Helena Viranin, meglio conosciuta con lo pseudonimo di Cannelle.

Cannelle ha lavorato per diverso tempo negli anni 80 come modella e cantante, raggiungendo la fama dopo aver preso parte a uno spot di una nota marca di caramelle.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata quando aveva solo 17 anni, dopo essere stata notata da un talent scout rimasto colpito dalle sue capacità artistiche.

Approdata a Parigi, ha partecipato nei primi anni Ottanta a diversi spettacoli teatrali tra cui La Perle des Antilles, al teatro de la Renaissance, nel ruolo della protagonista. Nel corso della sua permanenza nella ville lumière, Helena ha imparato molto sulla danza e sulle tecniche vocali.

È arrivata in seguito in Italia, a Milano, dove ha intrapreso la carriera di modella e ballerina. In questi anni ha anche iniziato a prendere parte ad alcuni programmi televisivi tra cui Popcorn, una trasmissione musicale di Canale 5. Ha inoltre realizzato in questo periodo il famoso spot che ancora noi tutti ricordiamo.

È stata anche fondatrice della prima agenzia di moda, arte e cultura nera in Italia, la Kundalia, che ha avuto grande successo verso la metà degli anni Ottanta. Nel corso della sua carriera ha anche collaborato con Cristiano Malgioglio, con il quale è stata in affari per sei anni prima che scoppiasse lo scandalo Vallettopoli.

Nel 1994 ha condotto il festival di Sanremo, affiancando Pippo Baudo e Anna Oxa, e tutto il pubblico è rimasto abbagliato dalla sua bellezza esotica e radiosa.

La modella e showgirl ha poi abbandonato il mondo dello spettacolo nel 2007. La decisione è stata forse (anche) dovuta all’aggressione razzista di cui è stata vittima mentre viveva a Milano.

Ha poi acquistato un possedimento sulle colline di Imperia, dando vita a un’azienda agricola con lo scopo di ridare vita a piante secolari. Nella sua azienda, Helena produce anche il suo olio biologico, L’olio di Cannelle.