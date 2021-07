Maria De Filippi è come Pippo Baudo. A dirlo è Lorella Cuccarini che dopo la fine dell’esperienza di Amici 20 ha deciso di rompere il silenzio sulla conduttrice.

Maria De Filippi è senza dubbio uno dei personaggi più importanti del piccolo schermo degli italiani. Tant’è che oltre ad essere diventata un vero e proprio colosso della tv, ha anche scoperto numerosi talenti. Una dote sicuramente non scontata e rara da trovare al giorno di oggi, ma l’intuito di Maria va oltre ogni confine.

A testimoniarlo è anche Lorella Cuccarini, che durante la scorsa stagione di Amici ha ricoperto il ruolo di insegnante di danza, ruolo per la quale è stata riconfermata, che tra le pagine del settimanale Oggi ha raccontato non solo com’è la conduttrice quando le telecamere non riprendono tutto quello che fa, ma l’ha anche paragonata a Pippo Baudo per la sua capacità di scovare talenti.

Lorella Cuccarini ammette tutto dopo Amici: la confessione su Maria De Filippi

Lorella Cuccarini, durante il corso dell’intervista, non ha potuto negare l’incredibile intuito e talento di Maria De Filippi. Doti che le ricordano colui che l’ha scoperta e che un tempo era il talent scout per eccellenza per tutto quello che riguarda il piccolo schermo degli italiani: Pippo Baudo.

Maria sembrerebbe avere tutte le carte in regola per essere la sua degna erede perché chi più di lei ha popolato il mondo dello spettacolo, negli ultimi anni, di talenti?

“Lei è la Pippa Bauda del 2000“ ha esordito Lorella durante il corso dell’intervista. “Lei ha un grande intuito professionale, è vero. Il suo è un intuito incredibile” ha poi aggiunto e a dirlo sono anche gli ascolti dei suoi programmi che si sono rivelati essere tutti un vero e proprio successo.

Lorella non si è risparmiata nemmeno sul privato, rivelando com’è Maria De Filippi a telecamere spente: “Nel privato è molto protettiva, simpatica e generosa allo stesso tempo” ha confidato per poi aggiungere anche su Instagram di essere stata riconfermata ad Amici nel ruolo di insegnante, visti gli ottimi risultati raggiunti durante la scorsa stagione.

“Con immenso piacere vi comunico che Maria mi ha confermata come Prof. di Amici per il secondo anno consecutivo. È un privilegio sincero farne parte.” ha ammesso la showgirl sul suo profilo social. “Sono molto grata a Maria e alla Fascino per aver creduto in me” ha poi concluso, grata per la possibilità concessa: “Tenetevi pronti per qualche sorpresa“.

Lorella Cuccarini su Maria De Filippi non si è di certo risparmiata, rivelando al grande pubblico tutti i talenti della conduttrice più amata di sempre.