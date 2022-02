I look migliori dello street style alla settimana dell’Haute Couture di Parigi

Con oltre quindici sfilate finalmente in presenza, quello dell’alta moda francese è stato un forte segnale di ritorno alla normalità (solo sei maison hanno scelto le presentazioni completamente in digitale). A catturare l’attenzione, come di consueto, anche i look da strada delle star e delle fashion addicted. Scopriamoli insieme.

In attesa che inizi la settimana della moda milanese, il 22 febbraio, diamo uno sguardo allo street style dell’haute couture parigina conclusasi lo scorso giovedì. Le tendenze che spopoleranno nella primavera – estate 2022, infatti, si notano proprio dalle addette ai lavori e dalle influencer che presenziano alle esclusive sfilate dell’alta moda più importante del mondo. Tra scelte audaci e revival di dubbio gusto, vediamo quello che ci ha colpite di più e che, con molta probabilità, indosseremo tra poco più di un mese.

Come prendere spunto dagli outfit alla moda avvistati in strada a Parigi

Il blazer gessato – su tutti vincono i modelli in blu e quelli in grigio chiaro – è ormai sdoganato a capo femminile da tempo ma in questa versione è una vera novità. Va rigorosamente portato aperto, con scarpe basse come un mocassino in pelle nera e calzettoni grigi in vista (le più coraggiose lo faranno), con un paio di blu jeans skinny o flare slavati, un maglione soffice ma attillato color cammello (come in foto sopra) o, se si sceglie un modello grigio chiaro allora sì ad un dolcevita dello stesso identico colore oppure rosso carminio o giallo canarino.

Gli stivali a punta quadrata fanno tanto anni Settanta, rivoluzione e girl power. Ne esistono modelli di ogni colore e marca, molti a prezzi bassi che invogliano a comprarne più d’uno. Sono comodi ma regalano centimetri preziosi e si possono portare sia di giorno che di sera.

Le trasparenze non sono più riservate all’intimo ma protagoniste degli outfit all’aria aperta e, in attesa di temperature più miti, ecco la cipolla con tanto di tulle in bella vista. Se proprio si vuol mostrare un po’ di chiffon o di organza allora bisogna fare attenzione che l’outfit sia monocolore e basic. Ad esempio un tailleur azzurro cielo ed un cappottino dello stesso colore possono essere completati con un abito dalle spalline sottili color carne ma non più di questo.

Il cappotto multicolore della nonna con cui è stata recentemente paparazzata anche Belen Rodriguez in centro a Milano, potrebbe sembrare un capo preso al mercato del lunedì mattina (per dire) e invece magari costa un occhio della testa. Bisogna saperlo portare, esattamente come con tutti i capi forti, però può stare davvero bene. Ovviamente, evitare altri colori negli accessori (puntare sul cipria, il panna ed il nero) è la base.

Puntare sul bianco con diversi tessuti e diversi volumi è un’altra tendenza che si era già vista alle sfilate maschili. In questo gioco di ampiezze vanno abbinati accessori mini e basic dai colori primari e decisi.

Insomma, tra novità e conferme, siamo sempre più curiose di vedere le vetrine della prossima stagione. Intanto è bene farsi un’idea, pii chissà!

Silvia Zanchi