Che fine ha fatto Pamela Petrarolo di Non è la Rai? Ecco cosa fa oggi

Pamela Petrarolo di Non è la Rai che fine ha fatto? Ecco che cosa fa oggi dopo il successo in tv negli anni 90.

Pamela Petrarolo è uno dei personaggi simbolo negli anni 90. Il suo nome non ha di certo bisogno di presentazioni, in quanto tutti, almeno una volta nella vita, si sono ritrovati a cantare le canzoni che interpretata, rigorosamente con la sua voce, a Non è la Rai, programma che le ha permesso di conoscere la popolarità.

Purtroppo però, dopo l’esperienza nel programma di Gianni Boncompagni, l’ex ragazza prodigio ha fatto un po’ perdere le tracce di sé, fatta eccezione per alcune ospitate in tv nei salotti televisivi di Barbara d’Urso, ma che fine ha fatto Pamela Petrarolo oggi?

Pamela Petrarolo di Non è la Rai: com’è diventata oggi

Pamela Petrarolo, nonostante sia sparita da qualche tempo sul piccolo schermo degli italiani, ha avuto le sue soddisfazioni durante il corso della sua carriera. Durante l’esperienza a Non è la Rai, dove l’è stato attribuito il soprannome di The Voice, ha pubblicato ben due album.

Il primo, Io non vivo senza te, è un album di cover, che raccoglie tutte le più importanti canzoni cantante da lei durante il corso della terza stagione del programma condotto da Ambra Angiolini, recentemente ospite a Mattino 5 dove ha parlato delle sue fragilità, mentre il secondo è uscito durante l’edizione successiva e comprende tutti album di inediti. Nel 2018, invece, ha pubblicato il suo terzo album, A Metà, un mix di nuovi brani e nuovi arrangiamenti di pezzi cantanti durante la sua partecipazione allo show di successo di Italia 1.

Pamela di Non è la Rai, oltre ad aver continuato la sua passione per la musica, ha preso parte alla terza della Fattoria nel 2006 e tutt’ora è ospite di Barbara d’Urso nei salotti televisivi di Pomeriggio 5, non appena le si presenta l’occasione giusta. Nonostante abbia lasciato il mondo dello spettacolo, fatta eccezione per qualche collaborazione, continua ad essere uno dei volti più amati degli adolescenti anni 90 e non è difficile capirne il motivo: Pamela è rimasta la stessa di tanti anni fa. Oggi però non è più una ragazza, ma una donna sicura di sé, con una certa consapevolezza, ed è anche mamma di due bambine: Alice, la primogenita, e Angelica, la piccola di casa.

Nonostante siano passati anni, Pamela conserva ancora oggi ottimi ricordi riguardo il programma che l’ha resa popolare tanti anni fa. Tant’è che qualche tempo fa, insieme ad altre ex protagoniste e vocalist, ha riregistrato alcuni brani di Non è la Rai mai pubblicati prima d’ora. Un omaggio ai fan che da anni, ormai, continuano a sostenere non solo lei, ma anche tutte le sue colleghe.

Pamela Petrarolo oggi non disdegna qualche apparizione sul piccolo schermo, ma è una mamma a tempo pieno, con la passione per la musica sempre dentro di sé. Non per niente, infatti, Boncompagni l’aveva soprannominata The Voice.