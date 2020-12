Coronavirus Italia, bollettino di oggi 4 dicembre: tutti i numeri

Torna l’appuntamento con il bollettino sul Coronavirus in Italia di oggi, venerdì 4 dicembre 2020: i numeri ufficiali e le ultime notizie

Analizziamo insieme anche oggi, venerdì 4 dicembre, la situazione legata al Coronavirus in Italia.

Ieri, il totale dei nuovi casi era di poco superiore alle 23mila unità: un numero ancora decisamente troppo alto.

A Roma intanto, in prossimità del lungo ‘ponte’ dell’Immacolata che potrebbe scatenare la corsa all’acquisto sono in vista misure speciali per evitare assembramenti. Le vie dello shopping nella Capitale ma anche i centri commerciali saranno sorvegliati speciali. Lo avrebbe deciso emerso la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza,

presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi.

Coronavirus, bollettino del 4 dicembre: contagiati, dimessi e decessi

Andiamo a leggere prima i dati nazionali, con il numero totale dei casi di oggi, dei dimessi e dei ricoverati. Intanto per fare un raffronto concreto, i casi di Coronavirus registrati ieri in Italia erano questi.

Totale casi: 24.099 contagiati

Tamponi: 206.059 tamponi

Tasso di positività:11,7% (+1,5%)

Morti: 814



Dimessi/Guariti: 25.576 guariti



Ricoverati: -572



Terapie intensive: -30



Coronavirus, il bollettino di oggi regione per regione in Italia

Scendiamo nel dettaglio analizzando il dato su tutti i malati di Coronavirus regione per regione in Italia.

Ecco le cifre dei nuovi casi per ogni regione:

Lombardia: +4.533



Piemonte: +2.132



Campania: +1.651



Veneto: +3.708



Emilia-Romagna: +2.143



Lazio: +1.831



Toscana: +1.071



Liguria: +367



Sicilia: +1.365



Puglia: +1.419



Marche: +492



Abruzzo: +408



Friuli Venezia Giulia: +1.040



Umbria: +168



Sardegna: +551



P.A. Bolzano: +285



P.A. Trento: +255



Calabria: +335



Valle d’Aosta: +27



Basilicata: +142



Molise: +176