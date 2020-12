Live Non è la d’Urso non va in onda: l’ultimo appuntamento con Barbara

Live Non è la d’Urso non va più in onda. Ecco quando sarà trasmessa l’ultima puntata di quest’anno con Barbara su canale 5.

Live Non è la d’Urso si conferma per la seconda edizione consecutiva uno degli show più amati del pubblico del piccolo. A confermarlo sono i dati di ascolti registrati dalla bella conduttrice partenopea, che riesce a battere ogni record e a rivelarsi il talk più seguito della serata, nonostante la tanta competizione delle reti concorrenti.

Nonostante ciò, il programma condotto da Barbara d’Urso, andrà in onda ancora per poco. Per quale motivo? Niente paura, Mediaset non sta pensando di tagliare dal palinsesto lo show di successo di canale 5, tutt’altro, ma andrà in panchina per qualche settimana, in modo tale da parte a Barbara di potersi riposare e godere, per quanto possibile, le meritate vacanze natalizie. Ma quando andrà in onda l’ultima puntata di Live Non è la d’Urso?

Pausa Natalizia per Live Non è la d’Urso: quando ritorna Barbara

Live Non è la d’Urso, secondo alcune voci di corridoio, dovrebbe andare in onda ancora per qualche puntata per poi salutare i telespettatori il 13 dicembre. Anche se non è detto che la bella conduttrice partenopea non scelga di andare in onda anche per la settimana successiva, il 20 dicembre, visto l’enorme impegno che ha messo durante il corso della pandemia, andando in onda perfino durante il periodo di Pasqua.

Al momento, però, tutto sembra ancora da decidere, in quanto dipende da cosa vorrà fare Barbara, che si fermerà anche con Domenica Live, se sentirà il bisogno di andare in vacanza oppure se sentirà l’esigenza di voler continuare con l’approfondimento relativo ai tempi di attualità e in particolar modo tutte le novità riguardanti il coronavirus, tema che Barbara ha trattato in maniera assidua, seguendo passo dopo passo ogni sviluppo della pandemia: dai primi contagi fino alla creazione del vaccino, che si spera venga sottoposto a breve a tutta la popolazione.

Live Non è la d’Urso si ferma per Natale, ma sicuramente la bella conduttrice partenopea troverà un modo per restare accanto ai suoi fedeli telespettatori attraverso i suoi profili social, che aggiorna ogni qual volta ne ha l’occasione per dimostrare ai suoi seguaci che lei è sempre accanto a loro. Anche durante queste feste che purtroppo non hanno il dolce sapore di quelle a cui siamo stati abituati.

Grazie perché anche ieri avete scelto #noneladurso!Picchi di 3mln e del 24%con 9mln di contatti!La politica con due Ministri,la cronaca e un po’ di sorrisi!Grazie anche per Domenica Live!#daytimeinprimetime #pochissimaspesagranderesa #contuttalanostraamatapubblicità #colcuore❤️ pic.twitter.com/kXgjQBOwZB — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) November 30, 2020

AGGIORNAMENTO: Barbara ha confermato che il programma sarebbe dovuto andare in onda fino al 13 dicembre, ma l’azienda, visto il successo ottenuto da Live Non è La d’Urso, le ha chiesto di proseguire per un’ulteriore puntata prima di salutare il pubblico. Quindi, ricapitolando: l’ultimo appuntamento è fissato per il 20 dicembre. Ecco l’annuncio della conduttrice: