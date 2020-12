Barbara d’Urso si ferma: fin quando va in onda Domenica Live

Barbara d’Urso non andrà più in onda con Domenica Live. Ecco quando ci sarà l’ultima puntata di quest’anno del suo show di successo.

Barbara d’Urso, come tutti gli anni, quest’anno è partita con una nuova edizione di Domenica Live, lo show di approfondimento riguardo la cronaca rosa, dove invita i personaggi più amati del piccolo schermo a raccontare stralci inediti della loro vita e del loro vissuto.

Il programma, però, non andrà in onda ancora per molto. No, niente paura: la bella conduttrice partenopea non è a rischio chiusura. Semplicemente, come ogni anno, si fermerà per la consueta pausa natalizia per poi tornare con nuove storie, e personaggi, da raccontare il prossimo anno. Portando sul piccolo schermo degli italiani il suo amato programma televisivo. Viene spontaneo, dunque, chiedersi fin quando andrà in onda Domenica Live? La risposta è subito servita.

Domenica Live, Barbara d’Urso va in vacanza: data ultima puntata

Domenica Live, il primo condotto da anni da Barbara d’Urso, terrà compagnia al pubblico del piccolo schermo ancora per qualche puntata, prima di prendersi una meritata pausa natalizia. Quest’anno, mai come gli altri anni, la bella conduttrice partenopea ha bisogno di staccare un po’ la spina, visto che ha condotto ben tre programmi in contemporanea e la stanchezza inizia a farsi sentire.

Almeno per il momento, salvo repentini cambi di idea da parte di Mediaset, l’ultima puntata di Domenica Live andrà in onda il 13 dicembre per poi dare appuntamento al pubblico il prossimo anno.

Barbara d’Urso, che oggi ha lanciato un appello a Selvaggia Roma, terrà compagnia il pubblico ancora un po’, visto che potranno godere della sua presenza non solo la domenica pomeriggio, ma anche nella fascia serale con Live Non è la d’Urso e tutti i giorni con Pomeriggio 5, i suoi due show di punta. Anche se questi due programmi dovrebbero fermarsi, ma non è ancora detta l’ultima parola visto che sono andati in onda anche durante le festività pasquali. Staremo a vedere cosa ci riserverà la conduttrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Anche quest’anno Domenica Live si ferma, ma non per sempre. Giusto il tempo di godersi, per quanto possibile, un po’ di meritato riposo a causa del periodo natalizio, ma per poi tornare più in forma di prima con nuove storie e personaggi, senza dimenticare le gare con i suoi vip, tutte da raccontare.