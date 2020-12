Lucas Peracchi ha duramente attaccato Selvaggia Roma, con cui pare abbia voluto tradire Mercedesz. Barbara d’Urso è intervenuta.

Lucas Peracchi, negli studi di Pomeriggio 5, è stato accusato di aver voluto tradire la sua compagna Mercedesz Henger con Selvaggia Roma, una delle concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

A favore di questa tesi ci sono alcuni audio che la Roma ha mandato ad un suo amico, in cui dice che il ragazzo avrebbe volentieri voluto tradire la sua compagna con lei, ma che non ha potuto perché la Henger era sempre presente in casa. Intervistato da Nuovo Tv, Lucas ha smentito ogni cosa e ha attaccato Selvaggia, citando anche il suo pessimo rapporto con la Gregoraci.

“Dovrebbe soltanto inginocchiarsi di fronte a lei” e fare un bagno di umiltà ha commentato per poi approdare negli studi di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. La conduttrice, che vuole vederci chiaro in questa faccenda visto il suo profondo legame con Mercedesz Henger, ha lanciato un appello a Selvaggia Roma.

Barbara d’Urso fa un appello a Selvaggia Roma: la verità su Lucas Peracchi

Barbara d’Urso, visto che il suo ospite ha continuato a smentire il tutto, affermando che gli audio che Selvaggia Roma ha inviato ad un amico non provano niente, “Io posso dire di guida una Porche, ma non è vero“, ha voluto lanciarle un appello in modo tale da poterci vedere chiaro in questa storia.

“Selvaggia, appena esci dalla casa, confermaci se c’è stato qualcosa o meno con Lucas” ha chiesto la conduttrice, che poco prima aveva accolto la confessione di Guenda Goria. “Così comprendiamo finalmente cos’è successo” ha aggiunto.

“Io autorizzo il suo staff ha pubblica qualsiasi messaggio io le abbia mandato che faccia intendere questo” ha poi proposto Lucas Peracchi a Pomeriggio 5, che gode della piena fiducia di Mercedesz Henger. “Con Enock” è intervenuta lei. “Ha detto che non sapeva che lui fosse fidanzato, ma ora lo sapeva di Lucas” ha fatto subito notare. “A lei piace fare queste cose“ ha aggiunto, non credendo per niente alla versione in cui Lucas ci avrebbe provato con lei.

Biagio D’Anelli fa ascoltare a Mercedesz Henger i presunti audio incriminati tra Selvaggia Roma e Lucas Peracchi! #Pomeriggio5

“Che schifo” pic.twitter.com/HUjMJIe6nz — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) December 3, 2020

Lucas Peracchi e Selvaggia Roma hanno realmente avuto un flirt mentre lui era impegnato con Mercedesz Henger oppure è soltanto un’invenzione della concorrente di Signorini?