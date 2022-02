Ornella Muti è una delle più note e amate attrici italiane, attiva al cinema fin dagli anni 70. Ancora oggi Ornella ha conservato quella bellezza che l’ha resa famosa, ma siamo sicuri che sia del tutto naturale Ecco il video sui presunti ritocchini di Ornella Muti.

Ornella Muti è una vera icona del cinema italiano e la sua bellezza ha incantato milioni di italiani dagli anni 70 ad oggi. Ma la sua è davvero una bellezza naturale?

La Muti ha vinto numerosi premi nel corso della sua lunga carriera, tra cui una Targa d’oro ai David di Donatello, tre Globi d’oro come migliore attrice, tre Ciak d’oro come migliore attrice protagonista, un Premio Pasinetti come miglior attrice al Festival del Cinema di Venezia, due Nastri d’argento e una candidatura come migliore attrice agli European Film Awards.

Ha lavorato, inoltre, con i più grandi registi italiani tra cui Mario Monicelli, Dino Risi, Ettore Scola, Umberto Lenzi e Francesco Nuti. La sua bellezza e notevole presenza scenica hanno incantato anche registi statunitensi di grande levatura come Woody Allen e John Landis.

Ornella Muti ei presunti ritocchini

Con il passare del tempo, Ornella ha conservato la sua bellezza incantevole ma molti pensano sia stata aiutata da qualche ritocchino chirurgico. Un recente video di Striscia la Notizia ha messo il luce il cambiamento prime e dopo la chirurgia.

Come si può vedere nel video, sembra che l’attrice abbia provveduto a sollevare l’arcata sopraccigliare in modo da mettere in risalto i magnetici occhi azzurri. La Muti non ha rinunciato neanche al botox, per sollevare gli zigomi e rassodare la cute.

LEGGI ANCHE -> Ornella Muti, bellissima a 66 anni. Tutto (quel che si sa) sulla dieta che l’ha rimessa in forma

Sembra anche che la bella attrice si sia sottoposta a un intervento di mastoplastica additiva per rendere il suo décolleté ancora più intrigante.

Non proprio una bellezza acqua e sapone, alla fine!