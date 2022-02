Il trucco di Ornella Muti: impariamo il segreto di un’eleganza intramontabile

Il trucco di Ornella muti non è mai cambiato molto nel corso del tempo: ecco perché è perfetto per lei, anche a Sanremo.

Nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2022 il pubblico italiano ha avuto modo di apprezzare ancora una volta la bellezza senza tempo di Ornella Muti.

L’attrice, che oggi ha 66 anni, è da decenni uno dei sex symbol più apprezzati del nostro cinema. Dotata di una classe incredibile e di un enorme carisma naturale, la Muti è apparsa bellissima e radiosa come sempre.

È arrivato il momento di chiedersi quali sono i segreti del suo make up e in che modo possiamo replicarli per aspirare ad essere sempre radiose come lei.

Il trucco di Ornella Muti: segreti e colori

Ornella muti ha una carnagione chiara con sottotono dorato. Lo si nota grazie al bellissimo insieme che i suoi lunghi capelli biondi creano con la pelle.

Come tutte le donne con questo tipo di pelle, Ornella Muti è valorizzata da colori caldi anche nel make up. Questo non significa che debba fare a meno del rosso o del grigio/nero, due colori assolutamente irrinunciabili per una diva del suo calibro.

Per quanto riguarda il trucco occhi, Ornella si è presentata all’Ariston con una serie di make up leggerissimi ed estremamente eleganti, che hanno puntato per lo più a un effetto nude.

Si tratta sicuramente di una scelta coraggiosa per una dona dalla pelle matura come quella dell’attrice, ma di certo i suoi make up artist sapevano di avere tutte le armi per riuscire nell’intento.

Base trucco

Fondamentale, per la realizzazione di un trucco come Ornella Muti è la realizzazione di una base trucco luminosa e naturale.

Per farlo su una donna over 40 o over 50 è fondamentale curare la beauty routine della pelle prima di procedere al make up.

Sarà quindi di grande importanza esfoliare, idratare e levigare la pelle. Soprattutto in inverno è necessario cambiare la beauty routine optando sempre per prodotti più idratanti e addirittura più grassi di quelli che utilizziamo normalmente per l’estate.

Se i pori risultano leggermente dilatati, come succede spesso sulle pelli mature, sarà strettamente necessario applicare un sottile strato di primer nelle aree critiche delle gote e delle palpebre. in questo modo le piccole imperfezioni cutanee saranno livellate.

Per uniformare il colorito bisognerà prima di tutto procedere alla correzione delle discromie utilizzando possibilmente dei correttori colorati, da applicare con intelligenza nelle zone da “normalizzare”.

Successivamente si potrà procedere ad applicare una piccola quantità di fondotinta idratante, da sfumare molto bene utilizzando prima il pennello e poi una spugnetta beauty blender.

Per quanto riguarda l’applicazione del blush, chi ha la fortuna di avere zigomi ben sagomati come la Muti può permettersi di applicare il blush a pomette, cioè “a mela”. Questa tecnica si realizza applicando il blush (sempre di un colore aranciato) con movimenti leggeri e circolari e solo nella zona del volto che si solleva quando ridiamo. In questo modo l’aspetto del viso sarà subito più giovane e più fresco.

Il trucco occhi

Per il trucco occhi, Ornella ha optato per un trucco leggero, mai troppo marcato. Il motivo è che un trucco troppo scuro indurisce i lineamenti del viso, cosa che va sempre evitata dopo i 50 anni.

Molto meglio optare per uno smokey eyes leggero, preferibilmente nei toni del grigio o del marrone, per evitare di far apparire la palpebra troppo pesante e “chiudere” lo sguardo.

Il trucco labbra

Per quanto riguarda le labbra, il segreto consiste nello scegliere sempre un rossetto che contenga una punta di arancio. Anche quando si scelgono rossetti rossi, è sempre meglio non orientare l’utilizzo verso rossetti rosso lacca o tendenti al violaceo. Meglio colori più caldi o più “morbidi” come il ciliegia e il corniola.