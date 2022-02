A sorpresa Kate batte Meghan: ecco chi (e perché) la ama di più

By

Secondo i sondaggi di gradimento Kate batte Meghan Markle a mani basse. Si tratta di una vincita imprevista, ma cos’è successo?

I livelli di gradimento dei singoli membri della Famiglia Reale Britannica sono assolutamente fondamentali per il mantenimento della solidità della monarchia. Per questo motivo ciò che fa Kate è fondamentale, sia quando la Duchessa si trova in pubblico sia quando agisce in privato.

Contrariamente a tutte coloro che sono venute prima di lei (e anche dopo, a quanto pare), Kate Middleton a quanto pare non ha mai avuto problemi ad adattarsi alla dura vita di palazzo e a tutte le numerose e rigidissime regole imposte dall’etichetta.

Kate Middleton ha sempre dato l’impressione di essere felice ma soprattutto serena ed equilibrata nel suo ruolo di moglie del futuro re e, quindi, futura Regina (o Principessa Consorte) d’Inghilterra.

Proprio per la sua capacità di essere “sempre perfetta sotto ogni aspetto”, come Mary Poppins, a molte persone Kate non è particolarmente simpatica.

Una grande fetta di sudditi inglesi ma anche di fan di tutto il mondo si identifica molto più facilmente in Meghan Markle, nelle sue esuberanze e nelle sue imperfezioni.

Proprio per questo motivo risulta più che mai stupefacente il risultato di un recente sondaggio eseguito negli Stati Uniti.

Kate batte Meghan, e non si tratta solo di stile

Secondo un apprezzato commentatore reale americano, Christopher Andersen, Kate ha scalzato Meghan dal cuore degli Americani.

Il motivo sarebbe proprio nella grande naturalezza e cortesia con cui Kate riesce sempre a porsi in contatto con gli altri e a portare a termine i suoi impegni.

Anche se dispone di uno stuolo di collaboratori e sicuramente di un curatore di immagine, quello che colpisce di Kate è la capacità di essere sempre a proprio agio e sempre adeguata in ogni circostanza.

Non si tratta soltanto di cappellini, abiti, cappotti o di divise meno ufficiali, come i suoi celebri jeans.

Quello che genera ammirazione nei confronti della Duchessa di Cambridge è la capacità di essere estremamente empatica ed estremamente cortese con tutti coloro che la circondano o che hanno la fortuna di scambiare qualche parola con lei.

Anche il suo rapporto con William, secondo Andersen, contribuisce a creare l’immagine di una donna forte e serena, molto concreta e attenta alle esigenze della sua famiglia.

William e Kate hanno in tutto e per tutto un rapporto alla pari, nonostante il fatto che, esattamente come accadde al Principe Filippo, a livello istituzionale Kate sarà sempre “tre passi indietro” rispetto alla persona che ha sposato.

Nonostante la sua posizione di “consorte” e di “outsider” della Famiglia Reale, Kate sembra nata per quel ruolo anche non avendo portato titoli nobiliari nella sua dote di matrimonio.

Tutto ciò che è Kate, cioè una donna di successo, giovane, bellissima e in grado di sostenere il proprio uomo, è ciò che gli americani adorano di lei. Del resto, gli americani hanno dimostrato di amare moltissimo le donne che sono in grado di essere complici del loro uomo. Il successo di Michelle Obama, che ha sempre avuto un rapporto molto diretto e divertente con suo marito, ne è la conferma. La povera Melania Trump, invece, è sempre stata considerata troppo fredda e distante, seppur dotata di un’enorme classe.

E Meghan, in tutto questo? Sembra che sia paurosamente scesa nel gradimento degli americani. Si tratta di un avvenimento molto strano, considerando che Meghan è “la Duchessa Americana” che in teoria è riuscita a portare il Principe Azzurro dalla sua parte, “salvandolo” da una famiglia troppo esigente.

Eppure, pare che non sia così. Probabilmente gli americani hanno cominciato a soffrire moltissimo le doti di “troublemaker” che Meghan ha sempre dimostrato di avere.

La Duchessa è infatti (e senza alcun dubbio) una donna ingombrante, che gioca solo secondo le proprie regole e che ama stare al centro dell’attenzione. Lo avrebbe dimostrato spesso, come quando ha indossato un abito esagerato per un gala di beneficenza ma anche quando ha letteralmente messo Harry in un angolo sul Time.

Quindi? Quindi a quanto pare ormai gli americani preferiscono le inglesi (almeno quando si tratta di Duchesse!)

Ti sei persa le ultime notizie sulla Famiglia Reale? Qui trovi tutti gli articoli sui Royals di Chedonna.it! Rimani informata!