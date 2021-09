Bella come Ornella Muti? Scopriamo insieme la dieta che le ha donato una seconda giovinezza.

Negli ultimi giorni, Ornella Muti è tornata a far parlare di se per via di un video apparso sui social. L’attrice appare infatti in bikini ed in splendida forma. Una forma che a 66 anni è più che invidiabile, tanto da essere ammirata anche dalle giovanissime.

Tutto merito di uno stile di vita sano e attento. Stile che le ha concesso di tornare in splendida forma e di sentirsi in piena di salute. Scopriamone di più.

La dieta detox di Ornella Muti: ecco come funziona

Come ormai molti sapranno, ogni dieta andrebbe personalizzata e gestita in base alle esigenze personali. Un esempio che avrà sicuramente seguito anche la stessa Ornella Muti e che pertanto è bene tenere a mente.

Detto ciò, ci sono punti in comune che è sempre meglio ripassare quando si parla di sana alimentazione e tra questi c’è sicuramente ciò che si sceglie di mangiare e come. Nel caso di Ornella Muti, sembra che a conferirle la splendida forma siano stati una dieta detox e a base di alimenti sani e la pratica dello yoga. Sebbene la sua dieta sia particolarmente riservata, il sito yahoo.it ha recentemente riportato alcuni particolari.

Prima di tutto, la sua attenzione è riposta sui condimenti che cerca sempre di evitare facendo un grande uso di spezie come, ad esempio la curcuma. A ciò, si aggiunge un consumo moderato di carboidrati tra i quali predilige in modo particolare frutta e verdura, categorie di alimenti dei quali si nutre principalmente per disintossicare l’organismo. Pochi zuccheri, quindi, anche se ogni tanto la sua alimentazione prevede però anche qualche sgarro.

Esattamente ciò che serve per vivere l’alimentazione sana come qualcosa di naturale e non come una dieta da seguire per sempre. Una dieta che le ha sicuramente giovato e che insieme allo yoga, da come si può vedere tra le sue foto sui social, l’ha resa più energica e in salute che mai.

Ricordiamo che seguire diete studiate per altri non è mai una buona scelta. Qualora si volesse perdere peso è quindi consigliabile rivolgersi ad un nutrizionista in modo da poter contare su un piano alimentare adatto alle proprie esigenze ed in grado di far perdere peso nel modo giusto.

Per mantenersi semplicemente in forma, invece, basta mangiare in modo sano e bilanciato tutti i giorni. Cosa che consente di concedersi degli sfizi ogni tanto, vivendo al contempo una vita sana. Esattamente ciò che serve all’organismo per vivere al meglio.