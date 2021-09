Livio Cori, il gesto per Anna Tatangelo che nessuno si aspettava

Livio Cori, dopo la foto pubblicata da Anna Tatangelo, si lascia andare ad un gesto d’amore nei confronti della fidanzata che conquista tutti.

Livio Cori e Anna Tatangelo non si nascondono più vivendo alla luce del sole il loro amore. Dopo essere stati pizzicati insieme durante l’estate, la coppia mostra sui social l’amore che la unisce. Tra i due, è stata Anna Tatangelo la prima a pubblicare la foto di coppia che i fans aspettavano con ansia.

Dopo lo scatto condiviso su Instagram dalla Tatangelo e che ha fatto impazzire i fas, felice di vederla sorridente e serena, anche Livio Cori si è lasciato andare al primo gesto pubblico nei confronti della fidanzata.

Livio Cori e Anna Tatangelo insieme in un video pubblicato dal cantante

Dopo la foto pubblicata da Anna Tatangelo, Livio Cori, tra le storie del suo profilo Instagram, pubblica un video in cui è con Anna Tatangelo in barca. Sorridente, abbronzati, felici e complici, regalano una nuova immagine ai fans come potete vedere dalla foto qui in alto estrapolata proprio dal video.

LEGGI ANCHE—>Anna Tatangelo lo fa alla luce del sole: svolta clamorosa

Della storia di Anna Tatangelo e Livio Cori ha parlato un’amica della coppia che ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Di Più.

“Anna crede molto nella storia con Livio, tanto che è andata in vacanza con lui in Puglia e ha portato pure suo figlio, segno che tra loro c’è completa armonia, infatti fanno molti progetti insieme”, ha detto la fonte che ha poi aggiunto – “Anna è serena, stare con Livio la fa stare bene”.

LEGGI ANCHE—>Anna Tatangelo, uno spettacolo per gli occhi: la dea dell’estate è lei

Dopo la fine della lunga storia con Gigi D’Alessio coronata dalla nascita del figlio Andrea, il grande amore della sua vita, Anna Tatangelo ha dato il via ad un nuovo capitolo della sua vita. Come mostrano le poche immagini, con Livio Cori, la cantante è serena e felice e i fans lo sono con lei. Una storia giovane che rende sereni entrambi gli artisti che, pur condividendo qualche foto sui social, proteggono il loro amore.