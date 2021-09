Damiano e Victoria dei Maneskin: il regalo dei fans russi spiazza tutti

Damiano e Victoria dei Maneskin, durante il recente viaggio della band a Mosca, hanno ricevuto un regalo speciale dai fans russi. Ecco cos’è.

Damiano David e Victoria De Angelis, insieme a Ethan Torchio e Thomas Raggi, hanno portato la propria musica in Russia. A Mosca, la band è stata accolta da migliaia di fans che, dopo averli attesi in aeroporto, li hanno seguiti ovunque. Tra un impegno e l’altro, i Maneskin sono riusciti a concedersi una passeggiata per la città attirando l’attenzione dei fans.

Durante un’intervista e un incontro ufficiale con i fans, inoltre, Damiano e Victoria hanno ricevuto un regalo davvero speciale. Un dono che una ragazza ha lasciato nelle mani di Victoria che ha particolarmente apprezzato così come Damiano.

Il regalo dei fan russi a Damiano e Victoria dei Maneskin: un dono davvero speciale

In Russia, i Maneskin sono stati travolti dall’affetto dei fans. Durante un incontro ufficiale con i fans, oltre a rispondere alle domande insieme a Ethan e Thomas, Damiano e Victoria hanno anche ricevuto un regalo molto speciale. Come potete vedere dalla foto qui in alto, infatti, una fan ha regalato al frontman e alla bassista dei Maneskin un loro ritratto estratto da una foto in cui hanno posato per Tv, Sorrisi e Canzoni insieme a Ethan e Thomas.

Un regalo che Damiano e Victoria hanno apprezzato e portato via dall’incontro con i fans. Dopo aver rilasciato varie interviste trascorrendo qualche giorno a Mosca, i Maneskin sono tornati nuovamente a Roma per rilassarsi in vista del ritorno sul palco.

Sabato 11 settembre, infatti, saliranno sul palco del Nova Rock Festival, in Austria. Il successo dei Maneskin non si ferma e i fans italiani aspettano con ansia l’inizio del tour che sarà anticipato dalle doppie date di Roma e Milano fissate per dicembre 2021 prima del tour primaverile che partirà a marzo 2022.