Ornella Muti, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Ornella Muti, celebre attrice italiana ancora oggi molto amata dal pubblico, si gode i nipoti dopo aver speso quasi una vita per il cinema e lo spettacolo.

Passione, talento e tenacia. Ornella Muti è tutto questo assieme a un fascino disarmante. Qualità che l’hanno resa intramontabile nel mondo della settima arte: predestinata, talentosa, sempre pronta a mettersi in gioco e in scena. Inizia a 15 anni quando viene notata dal regista Damiano Damiani che la vuole come protagonista del film “La moglie più bella”.

È lui ad attribuirle il nome d’arte ispirandosi alla musa ispiratrice di Gabriele D’Annunzio Elena Muti. Francesca Romana Rivelli, al secolo, diventa un’icona e lavora con i più grandi: da Monicelli a Dino Risi, passando per Ettore Scola, Umberto Lenzi, Carlo Verdone e Woody Allen.

Nome: Ornella Muti

Età: 66

Data di nascita: 9 marzo 1955

Luogo di nascita: Roma

Segno zodiacale: Pesci

Professione: attrice

Altezza: 167 cm

Peso: 55 Kg

Profili social: Instagram

Ornella Muti carriera

Dramma, commedia e sentimento. Tre facce della stessa medaglia che Ornella interpreta alla perfezione mossa dall’amore e l’attaccamento a un mondo – quello dello spettacolo – che sente sempre più suo. Quasi 90 film all’attivo sul grande schermo: da Pozzetto a Celentano, fino a De Sica e Depardieu. Nomi che risuonano ancora oggi nell’immaginario collettivo e, insieme all’attrice, hanno dato vita a generi, paradigmi e stilemi del cinema contemporaneo con semplicità e intelligenza. Ornella Muti nasce a Roma il 9 marzo del 1955 sotto il segno dei Pesci.

Estroversa, solare e caparbia ha tutte le carte in regola per fare la differenza anche nel privato: oltre a diversi flirt riconosciuti, come la liaison con Adriano Celentano, amore scoppiato sul set di “Innamorato pazzo”, si è sposata due volte. La prima con l’attore Alessio Ornano e la seconda con l’imprenditore Federico Facchinetti (finito anche al centro di uno scandalo per bancarotta fraudolenta). Relazioni che hanno portato alla nascita dei figli Naike, Carolina e Andrea. I nipoti, invece, sono tre: Akash, Alessandro e Giulia con cui ha un rapporto particolarmente profondo.

Vita privata e Instagram

Ornella Muti è molto seguita anche sui social: l’attrice ha un profilo Instagram con quasi 300mila follower. Cifre da capogiro, esattamente come i particolari di un fisico senza tempo che le permette di esprimere ancora un fascino non indifferente: la miglior risposta all’avanzare della maturità è la consapevolezza di poter essere ancora unici con la profondità di uno sguardo.