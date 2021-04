Andrea Damante, terribile gaffe con la nuova fidanzata: c’entra Giulia De Lellis

La nuova fidanzata di Andrea Damante è stata protagonista di una terribile gaffe in cui è stata “coinvolta” anche Giulia De Lellis.

Andrea Damante è uno dei personaggi più amati della rete e del piccolo schermo. Diventato noto grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne di Maria De Filippi, ha fatto sognare i telespettatori con la storia d’amore con Giulia De Lellis. Purtroppo però la relazione tra i due non è andata come sperato e nonostante i vari tentativi per riprovarci, il loro rapporto non ha funzionato. Tant’è che da qualche tempo a questa parte sono felici al fianco di qualcun altro.

L’esperta di tendenze è al settimo cielo al fianco dell’imprenditore Carlo Beretta, mentre il bel dj veronese ha iniziato una frequentazione, che con il tempo è diventata una vera e propria relazione, con Elisa Visari. Nonostante ciò il loro legame rimane ancora vivido nei cuori dei loro fan e non solo. Tant’è che Elisa, la nuova compagna di Andrea, è stata protagonista di una terribile gaffe. Il tutto ovviamente è stato accompagnato da un video che nel giro di qualche ora è diventato virale nel vasto mondo della rete. Che cosa è successo?

La nuova fidanzata di Andrea Damante è stata scambiata per Giulia De Lellis durante il corso di un’intervista, ma vediamo nel dettaglio che cos’è successo.

La nuova fidanzata di Andrea Damante scambiata per Giulia De Lellis

Elisa Visari, come anticipato, è stata la protagonista di una terribile gaffe, ma vediamo nel dettaglio che cos’è successo. La nuova fidanzata di Andrea Damante è stata intervistata su una pagina Instagram e fin qui non c’è assolutamente nulla di male, anzi. Peccato che durante il corso dell’intervista, la sua interlocutrice abbia sbagliato nome chiamandola con quello dell’ex di lui.

“Giulia, so che sei anche un’esperta di beauty“ ha esclamato l’intervistatrice. La gaffe è stata del tutto inaspettata, però bisogna specificare che la fidanzata di Andrea, tra l’altro lui è stato protagonista di un retroscena di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip, che seppur rimasta sbalordita di quanto accaduto, ha sgranato gli occhi, ha reagito con signorilità, facendo finta di niente e proseguendo con l’intervista come se niente fosse successo.

Nonostante ciò, il gesto non è passato inosservato di fronte agli occhi degli utenti della rete che hanno subito provveduto a salvare il video, che nel giro di qualche minuto è subito diventato virale.

Almeno per il momento Elisa Visari, la fidanzata di Andrea Damante, non ha ancora commentato la vicenda e probabilmente non lo farà per non dare adito ad ulteriori gossip sulla situazione imbarazzante in cui si è ritrovata poco prima.