Come truccare gli occhi azzurri per esaltarli e non essere mai banali

Occhi chiari, in particolare azzurri o blu, scopriamo come esaltarli con il makeup giusto e il makeup sbagliato da abbandonare immediatamente.

Gli occhi chiari sono senza dubbio un bellissimo dono della natura ma troppo spesso la loro bellezza viene penalizzata da makeup che non esaltano la loro luce e il loro colore intenso. Il trucco più inflazionato per gli occhi chiari, e questo da sempre è quello ‘tono su tono’, le ragazze con gli occhi azzurri tendono a truccarli dello stesso colore, stessa abitudine per occhi blu o anche per gli occhi verdi.

Truccare gli occhi dello stesso colore dell’iride, se da un lato fa sentite molto sicure di non sbagliare, dall’altro ci regala la certezza di non mettere in luce la naturale bellezza e profondità dello sguardo. Il segreto del makeup per occhi chiari sta infatti nel contrasto, che sia armonioso e dalle tonalità giuste! Scopri tutto sulle ciglia finte magnetiche, perfette per esaltare gli occhi chiari.

Il makeup perfetto per esaltare gli occhi azzurri con gli ombretti a contrasto

Come abbiamo già accennato il modo perfetto di esaltare gli occhi azzurri o chiari in genere, con il makeup è quello di scegliere degli ombretti in netto contrasto con il colore dell’iride. Il makeup perfetto che moltissime volte vediamo sfoggiare alle dive con gli occhi chiari è senza dubbio quello sui toni del rame e del bronzo, questi due ombretti riescono con pochi tocchi di colore, ad esaltare il colore chiaro dell’iride e a renderlo magnetico.

Che dire poi degli occhi chiari truccati con toni lussuosi e avvolgenti dell’oro? Un effetto ultra glam e delicato perfetto da sfoggiare in estate sulla pelle abbronzata.

Se è il colore frizzante ed intenso che cerchiamo come makeup a contrasto, evitando il tono su tono, sarà perfetto scegliere di truccare gli occhi con degli ombretti viola, sicuramente nelle tonalità più decise e meno con quelle tendenti al lilla.

Perfette anche tutte le tonalità del prugna per esaltare l’iride azzurra ma in generale gli occhi chiari!



Il makeup perfetto per esaltare gli occhi blu con l’eyeliner

Il makeup capace di esaltare in modo femminile e anche sexy gli occhi chiari è senza dubbio quello con l’eyeliner, ma non soltanto applicato sulla rima palpebrale e sfumato ma applicato per dare forma ad un cateye makeup meraviglioso e che regali uno sguardo allungato ma dalla colorazione nera, in netto contrasto con gli occhi chiari ma in grado di esaltarli in modo perfetto!

Il makeup perfetto per esaltare gli occhi chiari con un trucco soft e perfetto per il giorno

Per tutte coloro hanno occhi chiari e vorrebbero essere sicure di esaltarli in modo giusto con un trucco soft e perfetto da sfoggiare il giorno durante gli impegni quotidiani, assolutamente vietata la riga di matita azzurra sulla rima palpebrale inferiore, quella lasciamola agli anni ’80 nonostante l’attuale fashion revival, ma perfetto un makeup giocato sui toni del marrone caldo, nelle tonalità opache ma anche in quelle leggermente luminose, sapranno vestire l’occhio chiaro con eleganza ma enfatizzarlo in modo perfetto! Il makeup primaverile di Giulia De Lellis potrebbe essere davvero perfetto riproposto sugli occhi chiari!

Non vi resta che scegliere il trucco giusto per i vostri occhi chiari facendo qualche prova davanti allo specchio!