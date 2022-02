Copiamo il trucco occhi rosa di Noemi a Sanremo: benvenuta primavera!

Per la prima serata di Sanremo 2022 Noemi ha sceso le scale con un meraviglioso trucco occhi rosa: ecco a chi sta bene e come replicarlo.

Vestita con uno splendido abito rosa cipria e in forma smagliante, Noemi ha stregato gli spettatori del Festival di Sanremo 2022. Gran parte del fascino etereo della cantante però è merito di un trucco occhi fantastico!

Per il suo primo look di Sanremo 2022 Noemi ha puntato tutto sull’essenzialità. Oltre a un abito semplicissimo ma di grande effetto, Noemi ha indossato solo grandi orecchini e nessuna collana.

Anche il make up studiato per la serata ha mantenuto fede all’idea generale del look: essenzialità, eleganza e raffinatezza.

Noemi ha puntato su un total look rosa anche per il make up. In particolare ha giocato su diverse sfumature e texture per dare agli occhi profondità e fascino senza appesantire eccessivamente lo sguardo.

Si tratta di un trucco occhi perfetto per la primavera, che può essere indossato sia di giorno sia di sera con appena pochissimi ritocchi. Ecco come si fa ma, soprattutto, a chi sta bene e come adattarlo alla propria carnagione.

Il trucco occhi rosa (e glitter) di Noemi per Sanremo 2022

Uno dei punti di forza della bellezza di Noemi è nella sua carnagione di porcellana. Noemi ha una bellissima pelle: il suo incarnato è molto chiaro e presenta un sottotono freddo.

Per realizzare il suo trucco occhi, quindi, ha puntato su un rosa cipria per la base della palpebra. Non si tratta di un colore opaco: per dare luminosità e apertura allo sguardo il make up artist della cantante ha puntato su un ombretto luminoso dalla finitura metallizzata.

Per un effetto raffinato come quello del trucco occhi di Noemi è necessario scegliere accuratamente l’ombretto luminoso. È assolutamente fondamentale che i glitter e le particelle luminose siano molto sottili. Una grana più spessa renderebbe il look troppo appariscente e meno elegante.

Quello di Noemi è un half cut crease molto sfumato che, per la creazione dell’ombra nell’angolo esterno dell’occhio, ha scelto un colore non molto più scuro del colore di base.

Lungo la linea della palpebra è stata realizzata una linea d’ombra grigio scuro che è stata accuratamente sfumata per evitare che risulti troppo marcata.

L’obiettivo è evitare a tutti i costi l’effetto eyeliner al fine di mantenere il trucco leggero e delicato.

Per realizzare questo tipo di ombra si possono utilizzare due diverse tecniche. La prima consiste nello sfumare accuratamente una matita nera o grigio scuro, mentre la seconda consiste nell’applicare dell’ombretto grigio lungo la linea della palpebra.

Per farlo con precisione sarà indispensabile un pennellino dal taglio obliquo con cui tracciare con precisione la linea e sfumarla evitando che “invada” la palpebra superiore.

Nel trucco di Noemi l’ombra abbraccia anche l’angolo esterno e l’angolo esterno della palpebra inferiore. Si tratta di un’ottima scelta per rendere lo sguardo più magnetico ma è, allo stesso tempo, una scelta pericolosa.

Se si hanno gli occhi all’ingiù come Thomas dei Maneskin è un trucco che ci sentiamo di sconsigliare perché tenderà ad accentuare l’inclinazione eccessiva degli occhi.

Se si vuole accentuare l’ombra lungo la palpebra evitando allo stesso tempo di “tradire” la leggerezza del trucco, il consiglio è di puntare tutto sul mascara o sulle ciglia finte. In questo modo le ciglia intensificheranno l’espressione degli occhi ima il make up rimarrà leggero, sfumato e bellissimo.

Per rendere questo bellissimo make up più glamour e aggressivo basterà semplicemente intensificare le ombre scegliendo un ombretto più scuro per l’angolo esterno ma anche un ombretto nero (e non grigio) per creare l’ombra lungo la palpebra. Per creare un effetto ombra più intenso potrebbe risultare molto utile (e più rapido) tracciare una sottilissima linea di kajal nero e sfumarla attentamente con uno sfumino o un pennello sottile.

Infine, se diversamente da Noemi si possiede un sottotono caldo è possibile ricreare lo stesso make up utilizzando un color pesca per la base della palpebra e un marrone caldo (simile al colore dell’argilla cotta) per l’ombra.

Per la creazione della linea d’ombra lungo la palpebra sarà necessario abbandonare il nero e il grigio optando per un marrone più scuro di quello già utilizzato. Anche questo però dovrà essere caldo. Utilizzare un marrone freddo intorno agli occhi di chi ha un sottotono caldo non farà altro che spegnere lo sguardo.