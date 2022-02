Capelli over 40: tutte le tinte più belle del 2022 per ringiovanire

Capelli over 40: le tinte più cool del 2022 per ringiovanire e sentirsi più belle. Meglio evitare il nero e tutti i colori scuri e piatti. Questa è la regola base della colorazione anti-age.

Tutte pazze per i capelli, simbolo per eccellenza di femminilità, attrazione e sensualità. Una chioma sana, robusta e lucente si fa notare! Non c’è outfit davvero perfetto senza l’hair look giusto. I capelli sono il biglietto da visita di ogni donna. Dobbiamo prendercene cura ogni giorno, con costanza.

Ma gli anni passano per tutte. Con il tempo, anche la chioma cambia. Intorno ai 40 anni compaiono in primi capelli bianchi. Sono ancora considerati un inestetismo dalla maggior parte delle donne, nonostante molte dive di Hollywood li abbiano sdoganati, mostrandosi in pubblico al naturale. Parliamo di star del calibro di Helen Mirren, Jamie Lee Curtis, Meryl Streep e Olimpia Dukakis.

Un bel taglio di capelli, abbinato alla tinta giusta, contribuisce a ridefinire l’età anagrafica, togliendo qualche anno. Il 2022 è ricco di spunti e suggerimenti per individuare la nuance più adatta all’età. In particolare, ci concentriamo sui capelli delle over 40. Vediamo insieme quali sono i sì e i no per fare la scelta migliore.

Capelli over 40: sono bandite le tinte troppo scure!

Accettare di buon grado gli anni che passano, non significa che dobbiamo starcene con le mani in mano. Possiamo fare molto da sole, ogni giorno, per curare la nostra immagine. In tal senso, i capelli giocano un ruolo chiave!

Certo, dopo i 40 anni hanno bisogno di coccole extra. Se fai parte del club di quelle che detestano i capelli bianchi, ti diciamo subito quali sono le tinte più gettonate per il 2022.

Gli hair stylist consigliano di evitare il nero e i colori troppo scuri e piatti. Il motivo è semplice: appesantiscono i lineamenti. Devi evitarli se il tuo obiettivo è ringiovanire! La domanda allora è: qual è la tinta più adatta? Per rispondere, vanno prese in considerazione una serie di variabili. Ecco quattro regole d’oro degli esperti.

Colore e carnagione – La tinta che valorizza di più è quella scelta in perfetta armonia con l’incarnato. Per esaltare il viso si deve tener conto di: carnagione, colore e disegno delle sopracciglia, quantità di capelli e taglio. Se hai una pelle bianca e pallida, ti donano molto i colori tenui come il biondo e il ramato. Se, invece, è chiara ma rosata, puoi puntare su un mix perfetto di biondi caldi, come i dorati e i beige. Infine, con una carnagione olivastra, meglio optare per una tintura impreziosita da giochi di luci e ombre nei toni del marrone o del nocciola; Quantità e qualità dei capelli – Inutile negarlo: qualsiasi colorazione risulta più bella sui capelli folti. Se, invece, i tuoi sono diradati, allora fatti furba: scegli una tinta con una nuance che funga da “riempimento”. Se desideri che i tuoi capelli sembrino più folti, punta su un castano o su una tonalità ramata; Più luminosità al viso – La colorazione anti-age perfetta è quella che dona più luce al viso, evitando i colori troppo scuri che possano contrastare con l’incarnato. Gli hair stylist consigliano di ravvivare la chioma con effetti illuminanti, per addolcire i lineamenti e ringiovanire; Colori: i sì e i no – Non è facile scegliere la tinta che contenga il pigmento adatto per correggere il colore naturale. Di errori se ne possono commettere tanti, soprattutto quando si ricorre al fai da te. Dopo i 40 anni, sarebbe meglio evitare il nero piatto e senza sfumature, perché appesantisce i tratti. L’alternativa è un bel castano caldo e avvolgente, impreziosito da colpi di sole o da un balayage. Via libera, invece, ai colori più chiaro e tenui come il biondo ricco di sfaccettature, che toglie qualche anno al viso.

Queste sono le regole auree per tingere i capelli dopo i 40 anni, ottenendo un risultato finale davvero impeccabile. Ovviamente, molto dipende anche dai gusti personali.

Molte donne puntano sempre sulle stesse nuance, convinte che siano quelle giuste. Ma, spesso, si tratta di scelte penalizzanti! Ecco perché il consiglio del parrucchiere può fare la differenza per una colorazione anti-age davvero perfetta.