Crema contorno occhi: attenzione a questo errore di applicazione!

La crema contorno occhi è uno dei prodotti indispensabili per avere uno sguardo giovane a lungo. Attenzione però a questo errore comune durante l’applicazione!

Se si vuole avere uno sguardo poco segnato, sin da giovane età si dovrebbe utilizzare una crema contorno occhi, un prodotto davvero fondamentale per prevenire i segni del tempo e l’invecchiamento cutaneo precoce.

Tutte o quasi utilizziamo questo tipo di prodotto durante la beauty routine giornaliera, ma siamo certe di farlo in modo corretto?

Crema contorno occhi: scopri perché dovresti utilizzarla ogni giorno

La skincare quotidiana è il segreto per mantenere una bella pelle a lungo. Detergere il viso e applicare una crema idratante non basterà però ad assicurare una pelle giovane più a lungo possibile, mentre arricchire la beauty routine di prodotti specifici sarà il segreto per un’epidermide fresca e luminosa.

Il contorno occhi è uno dei cosmetici indispensabili. Che sia ricco, in gel o un siero anti età, esso andrebbe applicato al mattino e alla sera ogni giorno.

La zona perioculare infatti, richiede qualche attenzione e tanta delicatezza, sia nel trattamento che nel modo di applicarlo. Utilizzare prodotti specifici per il contorno occhi, vuol dire assicurare alla pelle il giusto grado di idratazione, il nutrimento e la presenza di sostanze in grado di rendere la pelle elastica e rimpolpata. I due ingredienti importanti per contrastare i radicali liberi sono il collagene e l’acido ialuronico.

Non dovrebbe mai essere applicata una qualsiasi crema viso in questa zona del viso perché non formulata per questo utilizzo specifico e quindi potenzialmente irritante.

Esistono in commercio diversi prodotti ottimi e non per forza molto costosi. Fare attenzione a scegliere un prodotto bio e con un Inci verde sarà quel ‘plus’ da concedersi per la propria salute e anche quella del pianeta.

Crema contorno occhi: l’errore più comune che andrebbe evitato e come applicarlo in modo perfetto!

Quando si applica il contorno occhi, spesso non si rispettano le giuste regole. Questo prodotto, se pur studiato e formulato per essere applicato nella zona perioculare non dovrebbe mai essere massaggiato sotto l’occhio e sulla palpebra mobile.

Le sostanze attive potranno essere assorbite applicando la crema contorno occhi sull’osso zigomatico appena sotto l’occhio e appena sotto l’arco sopraccigliare seguendo sempre la parte ossea.

Picchiettare la crema con il polpastrello del dito anulare permetterà di esercitare la giusta pressione senza andare a stressare troppo una zona così delicata.