Gambe lisce e perfette? Il trattamento ideale per la primavera!

La primavera è alle porte e in men che non si dica, ci ritroveremo ad indossare gonne e abiti freschi e svolazzanti. Sarà fondamentale avere gambe lisce e perfette! Ecco un trattamento che vi regalerà una pelle nuova all’istante.

L’inverno ci avvolge per qualche mese, mandando in letargo purtroppo anche la voglia di prenderci cura di noi stesse, soprattutto rispetto all’estate. Siamo portate dunque a curare molto di più il viso tralasciando di coccolare i piedi e anche la pelle del nostro corpo.

La crema idratante infatti, molto spesso viene dimenticata per interi mesi, per essere richiamata al dovere solo con l’arrivo della bella stagione. Queste cattive abitudini, non fanno altro che regalarci una pelle dal colorito spento e molto ruvida, in particolare quella delle nostre gambe.

Gambe lisce e perfette: iniziamo dalla depilazione!

Prima di curare l’epidermide ed idratarla in profondità sarà bene riprendere la pratica depilatoria senza affidarsi a strumenti come il rasoio o la lametta che ovviamente assolvono il loro ruolo in modo perfetto ma assicurando una ricrescita velocissima del pelo.

Se si dovrà affrontare la bella stagione, sarà bene affidarsi ad un’estetista che provveda ad epilare le gambe ed altre parti del corpo con una ceretta professionale o addirittura con tecniche come la luce pulsata. In questo modo le gambe resteranno senza peli per un lasso di tempo maggiore, lasciandoci la libertà di indossare qualsiasi capo di abbigliamento, anche gonne e pantaloncini senza preoccuparci dell’antiestetica ricrescita.

Vuoi gambe lisce? Esfoliazione ed idratazione sono il segreto per una pelle perfetta

La pelle delle nostre gambe dopo l’inverno appare anche piuttosto ruvida e dal colorito spento, questo perché si è dimenticato quanto sia importante l’esfoliazione.

Eliminare le cellule morte, significa rendere la pelle più luminosa, tonica, liscia e vellutata e soprattutto garantisce l’assorbimento di tutti gli attivi presenti nelle creme corpo idratanti e nutrienti.

Per questo oltre alla crema corpo o nello specifico la crema idratante per gambe e piedi sarà bene coccolarsi con uno scrub settimanale che potrà essere applicato facilmente sotto la doccia. La crema idratante per il corpo, dovrebbe essere applicata ogni giorno come quella che utilizziamo per il viso. Seguendo questi piccoli consigli potrete ritrovare delle gambe perfette in poche settimane.

Scrub tonificante per gambe lisce e perfette: la ricetta casalinga che vi sorprenderà

Seguendo il video tutorial potrete preparare in casa un fantastico scrub per le gambe che le renderà vellutate e soprattutto toniche, grazie ai preziosi ingredienti che contiene!