L’anti age indispensabile che dovrebbe essere usato ogni giorno!

Il tempo passa inesorabile sul volto di ogni donna ma su alcune persone è più clemente che su altre, questo perché genetica a parte, esse utilizzano un anti age indispensabile ogni giorno, il particolare che farà la differenza nella lotta quotidiana ai radicali liberi.

L’invecchiamento cutaneo è senza dubbio il segno più evidente dell’età matura e questo perché l’epidermide è l’organo più esposto e che necessiterebbe di cure specifiche e di protezione sia per le persone più giovani che in quelle più adulte.

In particolare, le donne che amano prendersi cura di se stesse e apparire con una pelle giovane e fresca più a lungo, dovranno seguire una beauty routine giornaliera in modo molto ligio e soprattutto utilizzare ingredienti anti età che regaleranno alla pelle del viso tonicità, elasticità ma soprattutto idratazione profonda.

La beauty routine anti età che ogni donna dovrebbe seguire quotidianamente

Le donne hanno a che fare con la ‘prova specchio’ tutti i giorni o almeno al mattino e alla sera e per questo i loro beauty sono sempre pieni di prodotti di bellezza, acquistati ed utilizzati con la speranza di decelerare il naturale processo di invecchiamento cutaneo.

Esistono però degli step importanti da rispettare quando ci si prende cura della pelle del viso e del collo come l’utilizzo di alcuni prodotti fondamentali, scopriamo quali:

1- Lo struccante

Struccarsi ogni sera in modo perfetto è un passo da non sottovalutare, anche se ci si trucca davvero poco, l’epidermide necessita di essere liberata da ogni traccia di makeup, fossero anche soltanto una matita occhi e un tocco di blush.

Se alle ragazze più giovani, si può perdonare l’utilizzo non continuo delle salviette struccanti, ad una donna più grande non lo si può perdonare.

Questo perché la pelle matura necessita di delicatezza, di idratazione e soprattutto di prodotti specifici. Per questo di dovrà utilizzare possibilmente un’acqua micellare bifasica o uno struccante bifasico a cui segua sempre la detersione con un prodotto schiumogeno o lattiginoso da risciacquare con acqua tiepida.

2- Il tonico

Il tonico, a cui abbiamo dedicato un approfondimento, è il prodotto fondamentale e troppe volte sottovalutato per mantenere la pelle giovane e andrebbe utilizzato ogni giorno.

3- Il contorno occhi

Il contorno occhi necessita di un prodotto specifico che sia studiato per nutrire ed idratare la zona perioculare sempre molto delicata.

Questo prodotto potrà essere formulato in una crema corposa o in un gel più fresco ma dovrà essere picchiettato e massaggiato delicatamente fino a completo assorbimento.

4- Il siero

Con l’avanzare dell’età, bisognerebbe sempre arricchire la skincare con sieri e booster, prodotti specificatamente formulati e arricchiti di ingredienti anti età come acido ialuronico, collagene e per esempio il retinolo che regalino alla beauty routine quel ‘plus’ perfetto per rallentare l’invecchiamento cutaneo.

5- La crema da giorno e la crema da notte

La crema viso dovrà sempre essere diversa per il giorno e per la notte. Sono pochi i prodotti veramente validi che possono soddisfare l’esigente cutanee sia al mattino che alla sera. Si potrà quindi, dopo aver scelto un brand e una linea di prodotti, acquistare entrambe le formulazioni.

7- I trattamenti d’urto

Per trattamenti d’urto si intendono tutti quei rimedi e prodotti di bellezza che si possono utilizzare settimanalmente come una coccola anti età, per esempio le maschere viso. Perfette quelle in idrogel e in vello.

LEGGI ANCHE -> L’alternativa allo struccante efficace e a costo zero: ti cambierà la vita!

8- Il massaggio

L’applicazione di tutti questi prodotti di bellezza, dovrà essere accomunata da un massaggio mirato alla tonificazione della pelle, all’assorbimento dei principi attivi, alla riattivazione del microcircolo ma soprattutto alla stimolazione dei muscoli del viso.

A tutti questi importantissimi passi di bellezza, se ne aggiunge uno importantissimo, l’applicazione dell’antiage indispensabile per le donne di tutte le età.

L’antiage indispensabile per sfoggiare una pelle perfetta a tutte le età

L’anti age indispensabile a cui nessuna donna dovrebbe rinunciare e questo sia in giovane età che in quella matura è la protezione solare. Bisognerebbe sempre applicare prodotti viso con fattore di protezione solare medio alto o applicare prima del trucco una prodotto specifico, magari in una texture più fresca e facilmente assorbibile.

LEGGI ANCHE -> Skincare per la sposa: gli errori da non commettere assolutamente

In estate sarà indispensabile un fattore di protezione 50+ e in inverno, a meno che non ci sia la presenza di macchie cutanee importanti potrebbe andare bene anche un fattore di protezione 30.

Un piccolo segreto di bellezza? Le mani rivelano l’età forse più del viso, per questo la protezione solare andrebbe applicata sempre anche sul dorso di esse.