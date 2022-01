Viso più giovane senza bisturi? Il prezioso elisir da provare assolutamente!

Tutte desideriamo fermare il tempo, soprattutto quello che inesorabilmente passa sul nostro volto. Per avere un viso più giovane senza bisturi ci si può affidare ad un buon massaggio stimolante e dei rimedi naturali alla portata di tutti. Ecco l’eccezionale siero tutto naturale da preparare in casa!

Esistono molti modi per prendersi cura del proprio viso e in generale della propria pelle, l’organo che primo fra tutti rivela la nostra età e a volte in modo brutale anche qualche anno in più. La nostra pelle rivela molto della nostra personalità e soprattutto dell’amore che nutriamo per noi stesse, in particolare per il nostro corpo. Quanto tempo dedichiamo alla cura dell’epidermide?

Ci accontentiamo di applicare una crema qualsiasi o scegliamo prodotti specifici che regalino il giusto nutrimento e trattamento alla nostra pelle? Scopriamo quali sono i piccoli consigli per avere un viso fresco e tonico e come preparare un siero oleoso davvero straordinario con un ingrediente che tutti abbiamo in cucina.

Pelle del viso più giovane: i prodotti di bellezza che non dovrebbero assolutamente mancare!

Lavarsi il viso e applicare una crema idratante non rappresenta il modo giusto di coccolare la nostra pelle e prevenire l’invecchiamento cutaneo. Può di certo sembrare efficace in giovane età ma per una pelle che si avvia a diventare adulta ci si dovrà impegnare in una skincare più attenta e ricca di ingredienti idratanti, nutrienti, tonificanti e che regalino ogni giorno una ‘sferzata di energia’ all’epidermide.

Il massaggio è un trattamento fondamentale da praticare ogni qual volta si applica una crema o un siero trattamento viso e collo. Quando si massaggia la pelle infatti, si stimola il microcircolo e si stimolano anche i tanti muscoli facciali responsabili di far apparire il nostro volto più o meno giovane e tonico.

Esistono alcuni prodotti che non dovrebbero mai mancare nella beauty routine di una donna matura:

Il contorno occhi

Il contorno occhi andrà trattato con prodotti specifici che siano in grado di nutrire ed idratare in modo profondo questa parte del viso così delicata, donando uno sguardo sempre fresco e naturalmente liftato.

Il tonico viso

Il tonico viso è uno dei prodotti più importanti per avere un viso giovane a lungo. Picchiettarlo sul viso al mattino e alla sera appena dopo averlo idratato, assicurerà una pelle fresca e luminosa.

Il siero

Il siero, cosmetico importantissimo che si applica prima della crema viso, dovrà essere considerato un trattamento indispensabile per rallentare il processo di invecchiamento cutaneo. Un vero e proprio booster di sostanze benefiche per la nostra pelle.

I trattamenti mirati

Per trattamenti mirati intendiamo, trattamenti ‘anti age’ ricchi di sostanze fondamentali come il collagene e l’acido ialuronico ma anche di sostanze dal potere esfoliante, perfette per ridurre le macchie cutanee dovute all’età o ad una esposizione solare scellerata.

Le maschere viso

La maschera viso è un trattamento perfetto per la pelle matura. Perfette tutte quelle in tessuto o vello, imbibite di sostanze idratanti, lenitive, nutrienti e anti età.

Oleolito al caffè: il preziosissimo elisir di bellezza per un viso sempre più giovane!

Se siete alla ricerca di un prodotto di bellezza super efficace, economico e che regali alla pelle del vostro viso una vita nuova, l’oleolito di caffè sarà il siero di cui non potrete più fare a meno.

LEGGI ANCHE -> Gambe lisce e perfette? Il trattamento ideale per la primavera!

LEGGI ANCHE -> Skincare da settimana bianca: gli errori da evitare assolutamente!

La professionista dell’estetica del canale ‘Ilaria consulente di bellezza’ spiega come preparare l’oleolito di caffè perfetto per prendersi cura del viso, delle occhiaie e anche del proprio corpo. Un prodotto di cui vi innamorerete al primo utilizzo!