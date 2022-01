Coppia vip si rompe, ma lei assicura: “Per me continua ad essere famiglia”

Coppia vip, amatissima dal pubblico, si rompe definitivamente dopo rumors sulla crisi. Lei dice: “Per me, lui, continua ad essere famiglia”.

L’amore può finire, ma non la stima, l’affetto e il rispetto. E’ quanto accaduto ad una delle coppie vip più amate dal pubblico. Dopo vari rumors su una presunta crisi, è arrivata la conferma della fine dell’amore tra i due artisti che hanno sempre protetto il proprio privato dai pettegolezzi vari. Oggi, tuttavia, che la storia è ufficialmente finita, lei ha deciso di rompere il silenzio e svelare anche i motivi dell’addio.

In una lunga intervista, lei ha deciso di rompere il silenzio sulla fine dell’amore e raccontare ai fan i motivi della rottura, ma anche cosa significa oggi la sua presenza nella sua vita.

Coppia Vip si dice addio: lei svela i motivi della rottura in una toccante intervista

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Grazia, Elodie Di Patrizi ha deciso di rompere il silenzio parlando per la prima volta della fine della sua storia d’amore con Marracash.

“Per me lui continua a essere famiglia. Come mai è tra noi è finita? Le crisi sono le mie ma poi le subiscono anche gli altri di riflesso. Così è successo anche con Fabio. Ora come ora io ho solo bisogno di stare da sola con me stessa. E comunque che cosa significa che sono la “tua” fidanzata, che significa che quello è il “mio” ex? Io odio le regole che impone la coppia e anche in questo Fabio è come me. Non c’entra la questione della fedeltà, se io mi sento libera, posso darti tutto, forse addirittura troppo“.

Infine, Elodie ha parlato anche della possibilità di mettere su famiglia: “Non riuscivo a pensare a me e a lui genitori, è troppo assoluto quello che ci unisce, non ci poteva essere spazio per un terzo bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto?”.

Un amore finito, ma che lascia affetto e rispetto ai due artisti, tra i più amati dal pubblico.