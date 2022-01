Skincare da settimana bianca: gli errori da evitare assolutamente!

By

Siete pronte per vivere una bellissima vacanza sulla neve? La vostra pelle dovrà essere protetta ed idratata in modo giusto. Scopriamo gli errori da non commettere nella skincare da settimana bianca!

La settimana bianca è sempre un evento piacevole da vivere assieme alle persone che amiamo, ma tante ore sulle piste da sci potranno mettere a dura prova la nostra pelle, soprattutto quella del viso che resterà scoperta subendo l’azione del vento e delle basse temperature.

Ogni donna conoscendo il proprio tipo di pelle, dovrà prendersi cura del proprio viso, ma attenzione a questi errori da evitare nella skincare da settimana bianca!

Skincare da settimana bianca: 5 errori da evitare nella beauty routine per il viso

Siete pronte a partire verso mete montane e bellissime? Insieme alla tuta da sci e agli outfit da montagna non dimenticate di preparare il beauty con i prodotti perfetti per proteggere e mantenere sana e bella la pelle del viso.

Scopriamo 5 errori di skincare che non andrebbero mai commessi durante una vacanza sulla neve:

1 – Esfoliare la pelle

In diverse occasioni abbiamo ribadito quanto esfoliare la pelle del viso sia fondamentale per averla sempre vellutata e luminosa. Durante le vacanze sulla neve, si dovrà evitare di stressare ulteriormente la pelle, già provata dalle basse temperature. Sarà un’ottima soluzione fare uno scrub una settimana prima di partire e al ritorno dalle vacanze.

2 – Dimenticare le labbra

Prima di partire, ricordatevi di acquistare uno stick labbra molto idratante ed emolliente e soprattutto con un alto fattore di protezione solare!

3 – Applicare una crema viso troppo leggera

La crema viso da applicare al mattino prima di buttarsi in pista dovrà essere molto ricca. Una soluzione potrà essere quella di applicare la consueta crema viso, lasciarla assorbire e poi applicare sul viso un burro vegetale come quello di karité, perfetto perché non tende a lucidare molto l’epidermide.

4 – Dimenticare il contorno occhi

Una parte del viso delicata e sottoposta al freddo, saranno gli occhi. Per questo applicare un buon e ricco contorno occhi e sigillarlo con un rimedio naturale ottimo come il burro di karité utilizzato anche sul resto del viso, sarà un’ottima soluzione.

5 – Non applicare la protezione solare

La protezione solare sarà fondamentale per proteggere la pelle dall’azione dei raggi solari, così dopo aver fatto assorbire perfettamente tutti i trattamenti idratanti, si potrà applicare una prodotto viso con fattore di protezione 50+.