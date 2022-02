Conquistò Sanremo con Gianni Morandi: ecco cosa fa oggi

Voce potente e bellissima, conquistò il secondo posto al Festival di Sanremo in coppia con Gianni Morandi: ecco cosa fa oggi.

Sul palco del Festival di Sanremo, in settantadue edizioni, si sono presentati tantissimi artisti. Alcuni hanno spiccato il volo dopo il debutto come Laura Pausini, Eros Ramazzotti e Andrea Bocelli. Ci sono, poi, artisti che, dotati di un grandissimo talento, senza mai abbandonare la musica, hanno intrapreso anche la strada del teatro.

Altri artisti ancora, invece, nel corso delle varie edizioni del Festival, hanno scelto anche di cambiare totalmente vita, ma non è il caso dell’artista di cui vogliamo parlarvi oggi che è riuscita a dimostrare il proprio talento in diversi campi.

A Sanremo conquistò tutti con Gianni Morandi: cos’è successo dopo

L’artista di cui stiamo parlando non ha bisogno di presentazioni. La sua voce e il suo talento sono noti a tutti. Nel 1992, l’incontro con Gianni Morandi cambia la vita di Barbara Cola. In coppia, nel 1995 partecipano al Festival di Sanremo con il brano “In amore” conquistando il secondo posto in classifica. Un risultato importante che regala popolarità a Barbara Cola che conquista tutti con la sua incredibile voce.

Dopo la partecipazione a Sanremo, Barbara Cola ha pubblicato due album come solista: Barbara Cola nel 1995 (contiene In amore) e Il tempo di guardare le stelle nel 1996. Ha, inoltre, lavorato molto a teatro in spettacoli importanti come il musical Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo. Ha, inoltre, partecipato con grande successo anche ai programmi “Ora o mai più” e “Tale e quale show”.

Tornata a Tale Quale Show 2021 per partecipare al torneo, su Instagram, la cantante ha scritto: “Di spalle, accedo all’ascensore… Tanti i ringraziamenti, per la bella avventura di Tale e Quale 2021 Il Torneo, soddisfatta della Mia Zanicchi con la versione italiana di Cry to Me (Solomon Burke) e cioè COME TI VORREI e se andate su Fb troverete un post con i Miei commenti 😁EVVIVA! Puntata unica e vi assicuro INTENSA E DIVERTENTE. Lo rifarei mille volte.Di spalle cammino verso nuove emozioni. Alla prossima”.