Pelle ruvida? Prova l’eccezionale trattamento tropicale fai da te!

Vi siete toccate il viso e avete sentito la pelle ruvida? Dopo l’inverno può succedere. Scopriamo un trattamento davvero unico, naturale e golosissimo per ritrovare una pelle perfetta, liscia e luminosa!

Siete pronte ad accogliere la bella stagione? La vostra pelle dovrà essere la prima ad essere trattata e rinnovata, soprattutto con l’arrivo della primavera, una stagione in cui tutto rinasce, anche la bellezza delle donne che ogni anno rifiorisce scaldata dai raggi del sole.

Se vi accorgete di avere la pelle ruvida sul viso, dovrete ricorrere ai ripari con dei trattamenti esfolianti. Oggi ve ne proponiamo uno tropicale e davvero eccezionale che si potrà preparare in casa.

Esfoliare la pelle a primavera: perché è fondamentale per averla bella e sana

La nostra pelle vive un ciclo di rinnovamento cellulare costantemente. Il residuo di questo processo naturale sono le cellule morte che depositandosi sull’epidermide formano uno strato corneo che conferisce alla pelle del viso ruvidezza e opacità.

Eliminare questo strato di cellule morte è il modo migliore per permettere alla pelle di rinnovarsi, ritrovare tonicità, luminosità, compattezza e morbidezza.

Il prodotto più utilizzato è lo scrub, un prodotto cosmetico formulato in crema, in gel o in olio che al suo interno contiene dei micro granuli che passati sulla pelle attraverso un movimento manuale, riescono ad eliminare le cellule morte in modo meccanico, lasciando una pelle davvero perfetta.

Esistono anche dei prodotti esfolianti che non agiscono in modo meccanico ma esfoliano la pelle attraverso le proprietà di alcuni ingredienti o principi attivi eseguendo un peeling dell’epidermide durante il tempo di posa.

Questo trattamento può essere applicato professionalmente da estetisti e medici estetici, quando la percentuale di principio attivo esfoliante supera il 3% come il caso dell’acido glicolico e può essere applicato in casa utilizzando prodotti in commercio in cui la percentuale di principio attivo sia inferiore al 4%.

Se invece volete provare un prodotto tutto naturale, ecco per voi una ricetta esfoliante dal gusto tropicale semplice da preparare in casa!

Trattamento esfoliante e maschera all’ananas: il video tutorial per prepararlo in casa

L’ananas è un frutto tropicale davvero buono, sano e anche goloso. Questo prodotto della natura, può diventare un grande alleato della nostra bellezza sia assumendolo per via orale che beneficiando delle sue proprietà per uso cutaneo.

L’ananas contiene la bromelina, un enzima che vanta diverse proprietà tra cui quelle antinfiammatorie e diuretiche. Applicata sulla pelle, la polpa dell’ananas ha un potere esfoliante ottimo ma delicato, perfetto per schiarire anche qualche piccola discromia.

Si potranno strofinare delle fettine di ananas sulla pelle o preparare una eccezionale maschera di bellezza, come illustrato nel video tutorial di ‘Ilaria consulente di bellezza’.