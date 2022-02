Belen Rodriguez rifatta? Il verdetto di Striscia la Notizia svela la verità

By

Vi ricordate com’era Belen Rodriguez da giovane? Striscia la Notizia rivela se la showgirl si è ritoccata negli anni. Scopriamo insieme il verdetto

Torna la nostra rubrica di approfondimento sui look dei vip e in particolare sul conoscere la verità sul fatto che abbiano ricorso a trattamenti di bellezza per migliorare e perfezionare il loro aspetto fisico.

Come di consueto, Striscia La Notizia nella sua sezione fatti e rifatti ha monitorato i cambiamenti estetici di Belen Rodriguez, showgirl internazionale amata e apprezzata da milioni di italiani.

Belen Rodriguez dopo aver debuttato nel 2006 nei programmi locali di TeleBoario, canale televisivo della Val Camonica. Nel 2007 conduce La tintoria con Taiyo Yamanouchi e Pirati al fianco di Selvaggia Lucarelli. Ma il successo la raggiunge l’anno seguente, nel 2008 con la partecipazione all’Isola dei Famosi.

Da sempre icona di stile e di bellezza, la conduttrice e showgirl non ha mai negato di essersi sottoposta a interventi chirurgici di estetica. Ma li sapete tutti? Ne parliamo approfonditamente nella prossima sezione.

Belen Rodriguez, ecco tutti i cambiamenti estetici della showgirl

Belen Rodriguez, conduttrice, modella argentina, ha avuto un incredibile successo in Italia per via delle sue partecipazioni a numerose trasmissioni televisive e ai suoi amori che l’hanno fatta diventare negli anni una delle protagoniste indiscusse della cronaca rosa.

La showgirl argentina è stata da sempre considerata come una delle donne più belle e affascinanti, un’icona di bellezza pura. Eppure nonostante questo la donna non ha rinunciato ad alcuni trattamenti chirurgici per migliorare il suo aspetto estetico. Spesso i suoi ritocchi di bellezza sono stati citati e nominati da tutti: da trasmissioni televisive a commenti sotto i suoi post su Instagram.

L’ultima, la conferma della rubrica Fatti e Rifatti di Striscia la notizia. Durante il servizio in onda si sono visti i cambiamenti estetici nel corso degli anni.

Nel dettaglio infatti sappiamo che gli interventi di chirurgia sono stati fatti per il naso, gli zigomi e la bocca, l’arcata dei denti, il naso e anche il seno.

Belen pare sia ricorsa a questi ritocchini per migliorare il suo aspetto fisico e questi piccoli accorgimenti non fanno altro che aumentare la sua, già naturale, bellezza.

