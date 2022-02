By

Una ex concorrente di Uomini e Donne ha raccontato il dramma vissuto da giovanissima dal quale è stata salvata dalla sorella. Ecco di chi si tratta.

Una ex concorrente di Uomini e Donne ha rivelato a Verissimo il terribile dramma che ha dovuto affrontare quand’era molto giovane. Di chi si tratta?

Il dramma dell’ex concorrente di Uomini e Donne

A raccontare la sua drammatica storia di sofferenza nel salotto di Verissimo è stata l’ex tronista di Uomini e Donne Valentina Dallari, che ha ammesso di aver sofferto di anoressia quand’era molto giovane.

“I miei disturbi sono iniziati dopo poco che avevo cominciato a fare la deejay. In quattro anni sono arrivata a pesare 37 chili“, ha raccontato l’influencer e deejay.

“Avevo toccato il fondo. Mi ricordo che sono arrivata a piangere per la fame oppure cucinavo e buttavo quello che cucinavo perché non riuscivo a resistere e poi lo andavo a riprendere dai rifiuti”. È stata sua sorella a tirarla fuori da quella situazione drammatica: “È stata mia sorella più grande a capire la gravità della situazione, sono stata ricoverata un anno in un centro, mi hanno salvato la vita”.

La ragazza ha anche raccontato vari episodi davvero angoscianti, come quella volta che ha cucinato un dolce e l’ha poi buttato via perché le era venuta voglia di mangiarlo. “L’ho recuperato dalla spazzatura perché non ce la facevo. Lo butti ma non ce la fai”, ha dichiarato Valentina.

Come le stessa ha affermato, il suo problema non era il cibo in sé ma la sua profonda insicurezza:

“Rimane un’ombra, però ho capito che non era un problema di cibo, ma interiore. A forza di fare terapia ho imparato a riconoscere i pensieri tossici e a tenerli a bada. Io non mi reputo quasi mai all’altezza delle sfide, anche se poi in realtà manco ci credo io evidentemente perché le ho sempre portate a termine le cose”.

La Toffanin ha poi ribattuto, tra la commozione generale: “Pensa che sembri sicurissima di te, sei bella, hai proprietà di linguaggio, le hai tutte. Non la vedo questa insicurezza, ma proprio zero. Quindi, quella eliminala perché non c’è”.