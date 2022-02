Sanremo 2022: le novità di questa edizione e i look più belli del passato!

Sanremo 2022: la prima puntata della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo andrà in onda in mondovisione questa sera sul Rai 1. Nell’attesa di scoprire i look più IN e OUT sfogliamo gli outfit più belli del passato!

Il Festival della canzone italiana di Sanremo non è una semplice kermesse canora, ma un racconto di vita tutta tricolore, che anno dopo anno si esprime attraverso i testi e le musiche degli artisti più famosi del momento. In più il Festival di Sanremo è stato per molti cantanti un veicolo, per trasmettere un messaggio importante e per portare un cambiamento. Ricordiamo Emma Marrone e la sua vittoria dell’edizione del 2012 con la canzone “Non è l’inferno”, Fabrizio Moro con “Pensa“, brano che gli ha permesso la vittoria del Festival nel 2007, e gli ultimi vincitori, i Måneskin, che con il loro sound rock’n’roll, le parole dirette e i look irriverenti, si sono aggiudicati la vittoria dell’ultima edizione, che gli ha permesso di partecipare e vincere anche gli Eurovision Song Contest.

Il Festival della canzone italiana di Sanremo non è importante solamente sotto l’aspetto discografico, ma anche dal punto di vista del fashion. Nel corso degli anni i cantanti in gara hanno portato la loro propria rivoluzione attraverso i propri look, che sono rimasti impressi nella mente degli italiani negli anni a seguire.

Per questi motivi non vediamo l’ora di vedere questa sera in prima serata la prima puntata della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Sentiremo per la prima volta tutte le canzoni in gara, e vedremo i look sfoggiati dagli artisti, dagli ospiti e dalle madrine della kermesse canore.

Nel frattempo cosa fare? Puntiamo la lente d’ingrandimento sul passato, e rivediamo i look più fashion, irriverenti e stylish che hanno reso lo scorso Festival una delle edizioni più amate da tutti!

Ecco i look più belli della scorsa edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo!

Sanremo 2022: Ornella Muti sarà la madrina della prima puntata del Festival di Sanremo. Quali look indosserà?

Ornella Muti sarà la madrina della prima puntata del Festival di Sanremo di questa edizione, ma come dimenticare Elodie, che nella scorsa edizione è stata ospite, madrina e co-conduttrice, con degli abiti incredibili?

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quali sono stati i look più apprezzati della scorsa edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo:

Madame : la giovane ragazza di Vicenza è stata la rivelazione della scorsa edizione del Festival. A soli 19 anni la cantante Madame, vero nome Francesca Calearo, saliva sul palco più ambito d’Italia con la canzone “ Voce “, a piedi nudi e con un tailleur ideato dalla mente suprema di Maria Grazia Chiurì firmato Christian Dior . Nello specifico il look si componeva di una giacca e pantalone taglio maschile, color argento, e una camicia sotto giacca di velo grigia. Il tessuto del tailleur presentava su tutto il tessuto delle pietre preziose che facevano sembrare il completo fatto di specchi.

: la giovane ragazza di Vicenza è stata la rivelazione della scorsa edizione del Festival. A soli 19 anni la cantante Madame, vero nome Francesca Calearo, saliva sul palco più ambito d’Italia con la canzone “ “, a piedi nudi e con un tailleur ideato dalla mente suprema di firmato . Nello specifico il look si componeva di una giacca e pantalone taglio maschile, color argento, e una camicia sotto giacca di velo grigia. Il tessuto del tailleur presentava su tutto il tessuto delle pietre preziose che facevano sembrare il completo fatto di specchi. Elodie : Nel 2020 la cantante romana è stata protagonista del Festival di Sanremo con la canzone “ Andromeda ” e con i suoi look femminili e audaci firmati Versace . Per l’edizione del 2021 Amadeus ha voluto fortemente che Elodie accompagnasse il presentatore con la sua voce, le sue parole e il suo charm. Così è stato: Elodie ha accompagnato per una serata il presentatore alla conduzione del Festival. Poi ci ha omaggiato di un momento medley canoro e di un monologo sul suo passato che ha fatto commuovere l’Italia. Ma ciò che a noi è rimasto impresso sono stati i suoi look. Tutti firmati Versace e brillanti come il suo sguardo. Tubino rosso brillantinato con spacco vertiginoso, minidress argento con frange per il medley e un abito di chiffon mega a forma di cuore. Meravigliosa.

: Nel 2020 la cantante romana è stata protagonista del Festival di Sanremo con la canzone “ ” e con i suoi look femminili e audaci firmati . Per l’edizione del 2021 Amadeus ha voluto fortemente che Elodie accompagnasse il presentatore con la sua voce, le sue parole e il suo charm. Così è stato: Elodie ha accompagnato per una serata il presentatore alla conduzione del Festival. Poi ci ha omaggiato di un momento medley canoro e di un monologo sul suo passato che ha fatto commuovere l’Italia. Ma ciò che a noi è rimasto impresso sono stati i suoi look. Tutti firmati e brillanti come il suo sguardo. Tubino rosso brillantinato con spacco vertiginoso, minidress argento con frange per il medley e un abito di chiffon mega a forma di cuore. Meravigliosa. Måneskin: e adesso arriviamo a loro, il gruppo che ha portato in alto la musica italiana negli ultimi anni e che è riuscito a farsi amare in tutto il mondo. I Måneskin con la loro “Zitti e Buoni” hanno convinto tutti, vincendo il Festival di Sanremo dell’ultima edizione. Ma sono stati acclamati dalla critica anche per i loro look irriverenti e rock’n’roll. Abiti neri e pantaloni a palazzo per la serata di debutto, camicia bianca. Corsetto rosa e pantalone con pinces per la serata delle cover. Tute trasparenti con inserti argento per l’ultima serata, quella della vittoria, tutto firmato Etro!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna sugli outfit iconici della scorsa edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Non ci resta che aspettare che la prima puntata dell’edizione Sanremo 2022 vada in onda, per scoprire tutte le novità di questa edizione, e tutti i look più fashion. Solo qui, su CheDonna!