Outfit invernale trendy? Ecco come fare, con la camicia bianca!

Per un outfit invernale trendy hai bisogno di una sola cosa: la camicia bianca! Ecco 5 outfit da indossare in varie occasioni, adatti a tutte le fisicità e soprattutto a tutte le età! Scopriamo i look su questa guida di stile targata CheDonna!

Viviamo in un’epoca in costante cambiamento, in cui tutto viaggia alla velocità della luce e a volte ci ritroviamo a dover rincorrere le novità pur di stare al passo con i tempi. Pensiamo al mondo del fashion: un anno il nostro guardaroba si tinge di viola, l’anno dopo di verde, poi acquistiamo jeans stretti e a vita alta, per doverli lasciare subito dopo nell’armadio per abbracciare i jeans larghi e a vita bassa. Questi erano solo alcuni degli esempi più eclatanti dei cambiamenti repentini che si sono susseguiti nel mondo della moda degli ultimi anni, e che ci hanno lasciato spiazzati. Perché la moda non è un semplice atto di vestirsi, ma è molto di più! Con la moda riusciamo a comunicare la nostra personalità, e forse attraverso la moda riusciamo a riconoscere chi siamo veramente. Quindi ogni qual volta troviamo il nostro carattere attraverso il fashion ci ritroviamo nella condizione di dover ricambiare tutto, perché non siamo più di tendenza. Fortunatamente esistono alcuni capi evergreen che nonostante i cambiamenti nel settore della moda sono rimasti stabili e fondamentali. Oggi infatti parleremo di uno di questi capi, con cui creare look trendy ma che ci facciano sentire sempre noi stesse. Di cosa parleremo? Della camicia bianca e degli outfit invernali trendy da poter creare con questa!

Ci troviamo ad aprire il mese di febbraio, uno dei mesi più freddi dell’anno, e nonostante ciò i nostri negozi di abbigliamento preferiti si preparano ad accogliere le nuove collezioni, presentando articoli primaverili, colori accessi che ci proiettano in un istante alla prossima stagione.

A volte però quando entriamo in uno di questi negozi e buttiamo una prima occhiata veloce sui nuovi capi di tendenza abbiamo una sensazione di sconforto, perché non riusciamo ad apprezzare in un primo istante le novità della moda per le nuove stagioni.

Fortunatamente, dopo un giro del negozio più attento riusciamo a trovare loro, i capi evergreen della moda, quelli che non ci abbandonano mai e ci fanno sempre sentire al top!

Un esempio? La camicia bianca! Quel capo semplice e senza tempo, che abbiamo indossato in tutti i modi ma che ancora riesce a stupirci. Sapevate che la camicia bianca è il capo da dover indossare assolutamente in questo periodo per creare gli outfit più trendy dell’inverno 2022? Vuoi scoprire come fare? Leggiamolo insieme!

Un outfit trendy invernale necessita solo di una cosa: della camicia bianca! Ecco come creare 5 outfit di tendenza con il capo evergreen della moda!

Camicia bianca e jeans dritto? Mai abbandonare la semplicità!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e scopriamo i 5 outfit invernali più trendy che dobbiamo assolutamente indossare, con la camicia bianca!

camicia bianca e jeans : semplice ma sempre d’effetto. L’abbinamento camicia bianca oversize e jeans a vita alta dritto in gamba è la base perfetta per creare moltissimi outfit differenti. Per rimanere al passo con le tendenze abbinare i nostri due capi basici ad una giacca blazer oversize con fantasia principe di Galles e uno stivale camperos.

: semplice ma sempre d’effetto. L’abbinamento camicia bianca oversize e jeans a vita alta dritto in gamba è la base perfetta per creare moltissimi outfit differenti. Per rimanere al passo con le tendenze abbinare i nostri due capi basici ad una giacca blazer oversize con fantasia principe di Galles e uno stivale camperos. giacca di pelle e camicia : uscita con le amiche per un aperitivo al centro? Indossa la tua giacca di pelle oversize, una camicia bianca, pantalone baggy e un tacco décolleté. Classy ma trendy!

: uscita con le amiche per un aperitivo al centro? Indossa la tua giacca di pelle oversize, una camicia bianca, pantalone baggy e un tacco décolleté. Classy ma trendy! minigonna a portafoglio : uno degli abbinamenti migliori per una cena romantica è quello composto da una camicia bianca indossata con una bralette di pizzo a vista e una minigonna a portafoglio. Chiudete il tutto con uno stivale alto in gamba e il vostro cappotto maxi preferito.

: uno degli abbinamenti migliori per una cena romantica è quello composto da una camicia bianca indossata con una bralette di pizzo a vista e una minigonna a portafoglio. Chiudete il tutto con uno stivale alto in gamba e il vostro cappotto maxi preferito. maglione di lana : come rendere più stylish il maglione di lana della nonna? Indossandolo con una camicia bianca sotto! In questo caso arricchite il vostro completo con gli accessori giusti, ad esempio una collana a giro collo vistosa sotto il colletto della camicia.

: come rendere più stylish il maglione di lana della nonna? Indossandolo con una camicia bianca sotto! In questo caso arricchite il vostro completo con gli accessori giusti, ad esempio una collana a giro collo vistosa sotto il colletto della camicia. cardigan dress: ultimo, ma non per importanza, è l’outfit invernale più trendy del momento, quello composto dalla camicia bianca oversize lunga e il cardigan di lana. Da chiudere poi con un collant a fantasia, lo stivale chunky con suola carrarmato e il cappotto teddy oversize.

Termina qui la guida di stile targata CheDonna sugli outfit invernali più trendy del momento da creare con la camicia bianca come protagonista.

Alla prossima guida di stile, per scoprire tutte le novità in fatto di moda, e non solo!