Per una marmellata d’arance super non commettere questi errori

Ecco tutti gli errori da non commettere se vuoi ottenere una marmellata d’arance super e aromatica: in una parola deliziosa.

La marmellata d’arance è uno dei must invernali. Da spalmare su una fetta biscottata o una semplice fettina di pane abbrustolito, ma anche per arricchire un dolce. Si tratta di una delle preparazioni più sdoganate in cucina in questo periodo.

Le arance sono infatti uno degli agrumi che si trovano in inverno e sono ottime anche per contrastare i malanni di stagione perché ricche di vitamina C. E dal momento che in questo periodo ce ne sono in gran quantità è giusto anche utilizzarle per le più disparate preparazioni.

Tra queste non può dunque mancare la marmellata d’arance, ma è importante a tal proposito conoscere tutti gli errori da non commettere quando si prepara per far sì che si ottenga un prodotto aromatico, buono, in una parola delizioso.

Ecco gli errori da non commettere con la marmellata d’arance

Né dolce, né amara. La marmellata d’arance è per i veri estimatori. Dal sapore agrumato, e se ci mettiamo anche una puntina di cannella, diventa subito speziato, è una delle preparazioni che vanno per la maggiore nella stagione fredda.

In inverno infatti le arance diventano protagoniste e la marmellata è un ottimo modo per utilizzarle se ad esempio ne abbiamo acquistate una discreta quantità. Ma non tutti conoscono gli errori da non commettere quando la preparano. Scopriamo allora quali sono i passi falsi da evitare.

1) Confonderla con la confettura. Come già vi abbiamo spiegato in diverse occasioni la marmellata è quella fatta con gli agrumi mentre quelle che utilizzano gli altri frutti sono confetture.

2) Non mettere la scorza. Uno degli errori che si commettono con la marmellata d’arance è privarla della scorza. Sentirla un po’ sotto ai denti è un’esperienza invece molto piacevole. Un errore che molti commettono è frullarle, ma questo toglierà gran parte del gusto al prodotto finale.

3) Mettere la parte bianca. Le scorze sì, ma la parte bianca sotto di esse anche no. Se togliendo la buccia prendiamo per sbaglio anche quella pellicina bianca rischiamo di far venire la marmellata troppo amara.

4) Dimenticare di far bollire le scorze. Un altro errore è non far bollire le scorze, sempre per togliere quel retrogusto amaro. Si tratta infatti di un’operazione fondamentale.

5) Sbagliare la scelta delle arance. Non tutte sono adatte per preparare la marmellata. Le migliori in questo caso sono le Navel anche grazie alla buccia più tenera che hanno e che è anche edibile. Inoltre, il consiglio è di preferire sempre quelle biologiche.

6) Cottura a casaccio. La marmellata d’arance non dovrà cuocere né troppo né troppo poco. O abbiamo un termometro e controlliamo quando arriva a 108°C, ci metterà circa un’oretta, o altrimenti dobbiamo fare la prova del piattino. Se mettendone una piccola quantità su di esso e poi lo giriamo la marmellata scivola via significa che ancora non è pronta.

E ora non resta che cimentarsi ai fornelli e provare subito una ricetta per preparare una marmellata d’arance che ci farà compagnia in queste fredde giornate d’inverno.