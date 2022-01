Soleil Sorge è una delle concorrenti più seguite e discusse di questa edizione del Grande Fratello Vip. Con la sua bellezza e il suo fascino ha incantato tutto il pubblico del noto programma. Ma vi ricordate Soleil Sorge ai tempi di Miss Italia e Uomini e Donne? Che cambiamento!

Soleil Sorge ai tempi di Miss Italia e Uomini e Donne

Soleil Sorge è nata a Los Angeles il 5 luglio del 1994. Suo padre è italiano e sua madre è americana. Soleil ha vissuto gran parte della sua infanzia in Italia, in Abruzzo, per poi trasferirsi a vivere con la mamma a Manhattan, iniziando a studiare presso il Lee Strasberg & Film Institute.

Trasferitasi nuovamente in Italia da adolescente, Soleil ha deciso di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo, conducendo vari programmi minori sulle reti romane per poi giungere nel 2014 a Miss Italia.

In questa occasione, la bella Soleil ha messo in luce non solo la sua straordinaria bellezza e incredibile fascino, ma anche la sua simpatia e la sua notevole presenza scenica. Un carisma che le ha in seguito consentito di procedere a gonfie vele nel mondo dello spettacolo.

Quanche anno dopo ha partecipato come corteggiatrice del tronista Luca Onestini a Uomini e Donne. Il tronista ha scelto proprio Soleil, ma la storia è naufragata quando Luca ha deciso di prendere parte al Grande Fratello Vip.

Nel 2019 si è legata a Jeremias, il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez, durante il programma L’isola dei Famosi, storia purtroppo finita in fretta. Abbiamo visto Soleil anche a Pechino Express 2020, a cui ha partecipato insieme a sua madre Wendy.