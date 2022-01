È stata una delle più amate letterine di Passaparola. Ecco com’è oggi la bellissima Alessia Fabiani.

Alessia Fabiani è stata una delle più famose letterine di Passaparola, fin da bambina sotto le luci della ribalta. Ma che fine ha fatto? Eccola oggi.

Alessia ha fatto la sua prima apparizione in TV quand’era solo una bambina nella sit-com Orazio nella quale ha interpretato il ruolo della la figlia dei protagonisti, Maurizio Costanzo e Simona Izzo. Successivamente è entrata nel mondo della moda, vincendo addirittura il concorso di bellezza un tempo molto prestigioso Bellissima.

Questa vittoria le ha permesso di entrare con più decisione nel mondo della televisione. Nel 1997 è infatti stata una delle “letterate” del programma Il gatto e la volpe, condotto da Paolo Bonolis, mentre nel 1999 ha cantato con i Velvet 99 una cover del brano These Boots Are Made for Walkin’.

La notorietà è arrivata però nel 1999 quando è diventata una delle letterine del programma Passaparola condotto da Gerry Scotti, dove è rimasta fino al 2003.

Sempre nel 2003 l’abbiamo vista come tronista nel programma Uomini e Donne e ha poi debuttato in teatro con il musical Finalmente mi sposo. È inoltre stata protagonista di un calendario osé per il mensile Maxim ed è diventata persino un’inviata per il programma Lucignolo.

Oggi Alessia è particolarmente attiva a teatro, e ogni anno realizza moltissimi spettacoli. È inoltre una blogger di moda ed è stata premiata nel 2016 al Festival di Avezzano col “Premio Civiltà dei Marsi” per l’attività di attrice teatrale. Nel 2018 l’abbiamo inoltre vista nel film Loro di Paolo Sorrentino.

Alessia si è sposata con l’imprenditore Fabrizio Cherubini, da cui si è separata nel 2017. Il 3 novembre 2012 ha dato alla luce due gemelli, un maschio e una femmina, Kim e Keira.