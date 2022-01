Cinque errori di stile da non fare in montagna quando non hai più vent’anni

In alta quota ci si diverte in ottima compagnia e poco importa se si tratti di una location esclusiva o della solita pista da sci. A prescindere dal contesto, noi donne attente all’educazione ed allo stile, dobbiamo tenere presente come presentarci e cosa evitare. Vediamo gli errori più eclatanti.

Molte, moltissime di noi non vorrebbero mai tornare ai vent’anni ecco perché, a maggior ragione, le esperte di moda continuino a non trovare una spiegazione logica in certe cadute di stile a -20°.

Basta poco per essere eleganti in ogni posto ma, spesso, le cose più semplici sembrano essere le più difficili. Iniziare con l’evitare questi cinque errori è la base, il resto createlo voi.

Outfit inadeguati per le vacanze in montagna se si hanno trenta, quaranta, cinquant’anni…

Il look da patata al cartoccio. Sì, lo vediamo sulle riviste e sui social ma non è un valido motivo per imitare ragazze che sembrano essersi ispirate ai branzini che mangiamo al ristorante. Un conto è se si sta facendo uno shooting, o se si sta sponsorizzando Moncler, un altro è se consciamente si compra una tuta da sci dorata con cappuccio ed anche Moon Boot ton sur ton – per non farsi mancare nulla – e si è nella decade degli “anta”. Accessori sì, total look no! Imitare Paris Hilton dei primi anni Duemila. La bella ereditiera – dj non ha bisogno di presentazioni e, per quanto possa piacere, anche lei ormai fuori dalle serate lavorative ha uno stile estroso ma più adatto alla sua età. Il set sciarpa, cappello e guanti fluo gialli, verdi o fucsia, meglio lasciarli a casa e, vista la varietà delle proposte fashion, scegliere un colore diverso.

3. Indossare jeans strappati e mini top. Questa regola in realtà prescinde dall’età, si basa molto semplicemente sul buon gusto. Non importa a nessuno (sano di mente) della pelle che si intravede tra una cucitura e una sfilacciatura, i più si domanderanno se non stiate morendo di freddo e basta. Si tratta di un outfit davvero cheap ed anche passato di moda quindi preparate la valigia con attenzione.

4. Sfoggiare a tutti i costi una borsa da migliaia di euro anche sulla cima di un monte. Ok, potete permettervela o avete chi ve le regala e va benissimo (continuate così), ci mancherebbe. Bisogna ricordare però che ci sono un tempo ed un luogo per ogni cosa quindi la borsa in edizione limitata di Chanel o la vostra adorata Hermes riservatela per il cocktail in hotel o per la partita di polo del pomeriggio seguente. In alta quota, con una bella e calda tuta da sci, prediligere accessori adeguati vi farà apprezzare da tutti.

5. Vestirsi in modo letteralmente identico all’amica del cuore o al gruppo vacanze. Questa cosa di abbigliarsi in modo identico dovrebbe essere legale solo se per i bambini e le bambine piccole gemelli omozigoti accompagnati dai genitori. Negli adulti può essere simpatico tra amiche in età adolescenziale ma dopo no, veramente. Si è solo strani. Mostrare la propria personalità è sempre l’idea migliore.

Sono errori apparentemente assurdi ed ai quali si stenta a credere. Non che a trent’anni si sia vecchie, per carità, anzi! Essere anziane è soprattutto uno stato mentale o si può considerare di esserlo al compimento dell’ottantesimo anno di età. Prima si è semplicemente giovani e, crescendo, maturi.

Silvia Zanchi