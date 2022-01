La salsa impazzisce e vi fa impazzire? Il rimedio esiste

Quando preparate un condimento, dalla salsa di pomodoro a quella di pesce o quella per l’arrosto, se resta liquida è un problema. Ecco i rimedi

Sarà capitato anche a voi di preparare una salsa, anche quelle che normalmente vi riescono benissimo, e rimanere deluse perché rimane troppo liquida, slegata, assolutamente non buona. Succede per mille motivi diversi.

Ma non è il caso disperarsi. Per ogni errore in cucina c’è anche sempre una soluzione e molto spesso sono anche più facili di quanto possiamo immaginare. Prima di arrabbiarvi, buttare via tutto o pensare di non essere capaci, provate ad usare qualche rimedio.

In questo caso si chiama addensante e ce ne sono di diversi tipi. In genere sono polveri, come la farina, l’amido di mais, la fecola di patate che, uniti ad un po’ di acqua per stemperarli, aiutano a compattare la salsa senza modificare il suo sapore. E allora vediamo insieme oi casi più comuni di errori nelle salse e i loro correttori in corsa.

SALSA DI POMODORO

Ci sono molte scuole di pensiero sul condimento della pasta, ma in generale il condimento deve essere abbondante e non liquido, perché poi non basta un po’ di parmigiano o grana per rimediare. Così, se vi accorgete che la salsa di pomodoro non ha la giusta consistenza, ci sono diverse soluzioni in base a quello che dovete preparare.

La più facile è usare un cucchiaino raso di amido di mais, oppure un cucchiaio di roux (cioé farina e burro) che non cambiano il gusto della vostra salsa di pomodoro. In alternativa, con un cucchiaio di panna da cucina non sbagliate mai ma certamente il sapore sarà un po’ diverso.

La salsa impazzisce e vi fa impazzire? Rimediate così

SALSA PER ARROSTI

Quando prepariamo l’arrosto, non c’è nulla di meglio della sua salsa per servirlo e magari per preparare un pranzo completo condendo gli agnolotti di carne.

Ma anche in questo caso può essere troppo liquida o slegata perché avete esagerato con l’acqua oppure il brodo. Nessun panico, basterà filtrate il fondo dell’arrosto usando un colino e poi aggiungere un cucchiaio di brodo vegetale e un cucchiaio di amido di mais facendolo sciogliere bene. Versate tutto in un pentolino e lasciatelo andare a fiamma bassa per 4-5 minuti mescolando di continuo con un cucchiaio di legno fino a quando raggiunge la consistenza giusta.

SALSA DI PESCE

Anche addensare il sugo del pesce troppo liquido non è complicato. In questo caso il rimedio si chiama acqua di cottura della pasta. Perché, vi chiedere voi? Perché contiene la dose di amido necessaria per esserci utile.

Basterà tirare su la pasta almeno cinque minuti prima della sua cottura al dente e versarla direttamente nella padella o nel tegame con la salsa di pesce. Poi aggiungete un mestolo o due di acqua calda e completate così la cottura della pasta.