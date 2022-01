Diletta Leotta è uno dei volti più noti della televisione italiana. La giornalista sportiva di DAZN ha compiuto in pochi anni una vera e propria scalata al successo, arrivato anche grazie alle sue forme voluttuose e al suo innegabile sex appeal. Molti hanno ipotizzato, però, che il suo fisico straordinario non sia del tutto naturale. Ma Diletta Leotta è davvero rifatta?

Diletta Leotta rifatta?

Diletta Leotta sta ancora cavalcando l’onda del successo. Contesa tra Sky e DAZN, la bella giornalista segue ogni settimana le partite di serie A, mettendo sempre in mostra il suo fisico da urlo.

Tuttavia, guardando le foto che ritraggono la giovane giornalista prima e dopo il successo, appare chiaro che il suo aspetto sia cambiato molto negli anni.

A chiarire la situazione è stata lei stessa durante una recente intervista a Verissimo, in cui ha ammesso di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica per qualche ritocchino. Diletta non ha tuttavia rivelato gli interventi a cui si è sottoposta, lasciando il pubblico con l’amaro in bocca.

Nei primi anni di carriera, però, la bella conduttrice aveva sempre negato ogni tipo di intervento estetico. Questo ha spinto molti a chiedersi come mai la Leotta abbia improvvisamente deciso di fare ‘coming out’.

Diletta Leotta, a ogni modo, ha affermato nel salotto di Verissimo di non vergognarsi affatto di essersi sottoposta ad alcuni interventi estetici (effettuati dall’abile fratello chirurgo, che l’anno scorso aveva però dichiarato che la bellezza della sorella era del tutto naturale).

A cosa è dovuta questa improvvisa sincerità? Quel che è certo è che, rifatta o no, Diletta continua a essere la giornalista sportiva preferita del pubblico!